Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Археологи нашли в центре Москвы уникальный английский медальон XVI века

Занимательные Новости

Во время археологических работ в южной части парка "Зарядье" в Москве нашли английский медальон XVI века. Украшение выполнено из сплава свинца и олова, его диаметр составляет около пяти сантиметров.

Археологи нашли в центре Москвы уникальный английский медальон
Фото: АР

Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, на изделии изображен геральдический символ королевской династии Англии, Роза Тюдоров. С 1485 по 1603 год эмблему в виде сдвоенных красной и белой роз, символ примирения Ланкастеров и Йорков, наносили на монеты, головные уборы, медальоны и даже на игральные фишки.

Кроме того на медальоне есть надпись: Dieu et mon droit, что в переводе с французского означает "Бог и моё право". Рядом с девизом указана дата — 1590 год. Эта фраза уже 700 лет является официальным девизом английской монархии, она говорит о божественном происхождении права монарха на корону.

"Возможно, эта интересная археологическая находка связана с деятельностью Старого Английского Двора, здание которого располагается на Варварке. Он существовал в Зарядье в XVI веке. В 1556 годы царь Иван Васильевич предоставил англичанам право беспошлинной торговли и таможенные льготы", — рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Сообщается, что артефакт будет передан в Музей Москвы. Работы на территории "Зарядья" ведутся уже два года, среди наиболее интересных находок — клад серебряных монет, а также сохранившиеся от Великой улицы деревянные мостовые и срубы домов.

Напомним, ранее археологи обнаружили в центре российской столицы редчайшие золотые монеты эпохи Смутного времени. Специалисты предполагают, что владельцем клада мог быть богатый москвич, живший во времена правления царя Василия Шуйского.

Перстень и золотые монеты были найдены в ходе реконструкции здания в Петровском переулке, в котором располагается Государственный Театр Наций. "При снятии пласта металлоискателем нашел первую монету — золотую. Был счастлив! Потом при дальнейшем разборе грунта уже сам копал, визуально нашел вторую, потом — третью, тоже с металлоискателем", — говорит Виктор Исаев, рабочий-лаборант.

В Музее истории Москвы хранятся четыре клада русских монет начала XVII века. В ближайшее время к ним присоединится еще одна ценная находка. "Удивительно! Мне позвонил глава Москомнаследия Валерий Шевчук и сообщил, что найден клад", — рассказывает художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов.

Золотые монеты XVII века найдены при раскопках впервые и являются важным событием для археологии и истории Москвы. Эти монеты отчеканили в 1610-м году, когда столица была осаждена интервентами. Из-за нехватки серебра тогда чеканили деньги из золота, и на одну такую монету можно было купить 12 пудов или почти 200 килограммов ржи. "Уже в понедельник уникальные монеты будут переданы Музею истории Москвы в торжественной обстановке", — отметил главный археолог Москвы Алексей Векслер.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Новые сокровища тувинской Долины царей
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Запеченный картофель "Сюрприз"
Рецепты
Запеченный картофель "Сюрприз"
Ошибки при нанесении румян
Красота
Ошибки при нанесении румян
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Забег химиков: Допинг начинает и выигрывает
Власть
"Не любой ценой" или "уступить": На что готовы россияне ради отмены санкций
Недвижимость
Дом за долг: Россиян испортил квартирный вопрос
Читательский топ
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина

Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.

Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Занимательные Новости
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Космос
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Советское наследие
Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Хранить и помнить
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Религия
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Мир
В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ

Вице-премьер заявил, что Россия готова принять авиастроителей Украины, обеспечить их работой и зарплатой.

Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Мир
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Наука и техника
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Бывший СССР
Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет
Любовь Степушова Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США? Любовь Степушова Юрий Носовский Летающий автомобиль: Может, не стоит? Юрий Носовский Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов
Комментарии
Георгий Налибов Забыть 2008-й: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
Георгий Налибов Забыть 2008-й: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
Ryszard Ewiak(vkontakte) Пентагон и ЦРУ оценят способность России пережить ядерный удар США
Сергей Кирилович Ветаран "АТО" избил блогера за ненависть к русскому языку
татьяна погудина Украинские биатлонисты сорвали церемонию награждения на ЧЕ-2017 из-за гимна России. ВИДЕО
Google_107655634745434335278 Франция намеренно губит Центральную Африку
Google_107655634745434335278 Франция намеренно губит Центральную Африку
Shad Tkhom(Facebook) Внедорожник - вне дорог
Магомедов Магомедович Магомедова Кто и для чего использует свои армии
vkontakte_408754323 Американские ученые: Пока мы спим, Китай захватывает мир
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?