Археологи нашли в центре Москвы уникальный английский медальон XVI века

Во время археологических работ в южной части парка "Зарядье" в Москве нашли английский медальон XVI века. Украшение выполнено из сплава свинца и олова, его диаметр составляет около пяти сантиметров.

Фото: АР

Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, на изделии изображен геральдический символ королевской династии Англии, Роза Тюдоров. С 1485 по 1603 год эмблему в виде сдвоенных красной и белой роз, символ примирения Ланкастеров и Йорков, наносили на монеты, головные уборы, медальоны и даже на игральные фишки.

Кроме того на медальоне есть надпись: Dieu et mon droit, что в переводе с французского означает "Бог и моё право". Рядом с девизом указана дата — 1590 год. Эта фраза уже 700 лет является официальным девизом английской монархии, она говорит о божественном происхождении права монарха на корону.

"Возможно, эта интересная археологическая находка связана с деятельностью Старого Английского Двора, здание которого располагается на Варварке. Он существовал в Зарядье в XVI веке. В 1556 годы царь Иван Васильевич предоставил англичанам право беспошлинной торговли и таможенные льготы", — рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Сообщается, что артефакт будет передан в Музей Москвы. Работы на территории "Зарядья" ведутся уже два года, среди наиболее интересных находок — клад серебряных монет, а также сохранившиеся от Великой улицы деревянные мостовые и срубы домов.

Напомним, ранее археологи обнаружили в центре российской столицы редчайшие золотые монеты эпохи Смутного времени. Специалисты предполагают, что владельцем клада мог быть богатый москвич, живший во времена правления царя Василия Шуйского.

Перстень и золотые монеты были найдены в ходе реконструкции здания в Петровском переулке, в котором располагается Государственный Театр Наций. "При снятии пласта металлоискателем нашел первую монету — золотую. Был счастлив! Потом при дальнейшем разборе грунта уже сам копал, визуально нашел вторую, потом — третью, тоже с металлоискателем", — говорит Виктор Исаев, рабочий-лаборант.

В Музее истории Москвы хранятся четыре клада русских монет начала XVII века. В ближайшее время к ним присоединится еще одна ценная находка. "Удивительно! Мне позвонил глава Москомнаследия Валерий Шевчук и сообщил, что найден клад", — рассказывает художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов.

Золотые монеты XVII века найдены при раскопках впервые и являются важным событием для археологии и истории Москвы. Эти монеты отчеканили в 1610-м году, когда столица была осаждена интервентами. Из-за нехватки серебра тогда чеканили деньги из золота, и на одну такую монету можно было купить 12 пудов или почти 200 килограммов ржи. "Уже в понедельник уникальные монеты будут переданы Музею истории Москвы в торжественной обстановке", — отметил главный археолог Москвы Алексей Векслер.

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