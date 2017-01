Игру Dota 2 требуют запретить в России из-за алкоголя, каннибализма и элементов BDSM

Новосибирский юрист Антон Тихонов написал письмо разработчикам популярной компьютерной игрыDotA и Dota2, требуя запретить ее для детей младше 18 лет. По словам активиста, игра не запрашивает возраст пользователя, что нарушает закон РФ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

"В игре складывается положительный образ алкоголя. Некоторые герои пьют его и становятся сильнее. Есть персонажи, занимающиеся каннибализмом, они едят трупы. Также игроки могут покупать персонажей, есть намеки на секс — все персонажи женского пола очень откровенно одеты. Есть сквернословие, один персонаж, Королева боли, если я не ошибаюсь, пропагандирует садизм-мазохизм", — рассказал Тихонов "НГС.НОВОСТИ".

Юрист и его знакомый провели эксперимент, зарегистрировали новый аккаунт, на новый компьютер скачали игру и нигде система не предложила указать возраст. Игровой сервис Steam также не спрашивает о возрасте пользователя, а сразу предлагает скачать приложение.

Полтора месяца назад Антон Тихонов написал письмо в Valve Corporation, однако сообщение проигнорировали. Сейчас активист отправил все материалы на экспертизу психиатру и по итогам его экспертизы намерен подавать в суд с целью запретить игру.

Отметим, DotA (Defense of the Ancients) — командная тактико-стратегическая игра, в которой каждый игрок управляет одним героем. Во время игры, в зависимости от успехов, игрок получает опыт, открывая новые способности его персонажа. В Корее DotA уже получила возрастной ценз 18+.

Ранее первый замглавы конституционного комитета Совфеда Елена Мизулина, ранее возглавлявшая детский комитет Госдумы, предложила оградить детей до 16 или 18 лет от онлайн-игр со сценами насилия и запретить игры с "пропагандой отрицательного образа" России.

"Особую озабоченность вызывает засилье онлайн-игр со сценами жестокости и насилия, к которым имеют беспрепятственный доступ дети всех возрастов. Совершенно очевидно, что все подобные продукты должны иметь возрастную маркировку, которая должна быть расширена до "16+" и "18+", — цитирует ее РИА Новости. По ее словам, этот вопрос будет вынесен на публичное обсуждение с экспертным сообществом.

"Недопустимо, чтобы они содержали экстремистскую информацию или пропаганду отрицательного образа нашей страны", — сказала Мизулина.

Ранее Pravda. Ru писала, что Министерство образования и науки РФ намерено провести анализ отражения событий Великой Отечественной войны в компьютерных играх и оценить их влияние на патриотическое воспитание молодежи. Для исследования планируется отобрать 10 наиболее популярных игр о Великой Отечественной войне российского или белорусского производства, а также провести опрос среди студенческой аудитории.

Как будут использоваться результаты исследования, в ведомстве конкретно не сказали. Добавим, что на сегодняшний день популярными играми на тему Великой Отечественной войны, в частности, являются World of Tanks белорусской студии Wargaming. net, War Thunder российских разработчиков Gaijin Entertainment, серия игр Battlefield корпорации EA, серия Call of Duty компании Activision, стратегии Company of Heroes компании Relic Entertainment.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!