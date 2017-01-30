Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Игру Dota 2 требуют запретить в России из-за алкоголя, каннибализма и элементов BDSM

Занимательные Новости

Новосибирский юрист Антон Тихонов написал письмо разработчикам популярной компьютерной игрыDotA и Dota2, требуя запретить ее для детей младше 18 лет. По словам активиста, игра не запрашивает возраст пользователя, что нарушает закон РФ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Игру Dota 2 требуют запретить в России из-за алкоголя, каннибали

"В игре складывается положительный образ алкоголя. Некоторые герои пьют его и становятся сильнее. Есть персонажи, занимающиеся каннибализмом, они едят трупы. Также игроки могут покупать персонажей, есть намеки на секс — все персонажи женского пола очень откровенно одеты. Есть сквернословие, один персонаж, Королева боли, если я не ошибаюсь, пропагандирует садизм-мазохизм", — рассказал Тихонов "НГС.НОВОСТИ".

Юрист и его знакомый провели эксперимент, зарегистрировали новый аккаунт, на новый компьютер скачали игру и нигде система не предложила указать возраст. Игровой сервис Steam также не спрашивает о возрасте пользователя, а сразу предлагает скачать приложение.

Полтора месяца назад Антон Тихонов написал письмо в Valve Corporation, однако сообщение проигнорировали. Сейчас активист отправил все материалы на экспертизу психиатру и по итогам его экспертизы намерен подавать в суд с целью запретить игру.

Отметим, DotA (Defense of the Ancients) — командная тактико-стратегическая игра, в которой каждый игрок управляет одним героем. Во время игры, в зависимости от успехов, игрок получает опыт, открывая новые способности его персонажа. В Корее DotA уже получила возрастной ценз 18+.

Ранее первый замглавы конституционного комитета Совфеда Елена Мизулина, ранее возглавлявшая детский комитет Госдумы, предложила оградить детей до 16 или 18 лет от онлайн-игр со сценами насилия и запретить игры с "пропагандой отрицательного образа" России.

"Особую озабоченность вызывает засилье онлайн-игр со сценами жестокости и насилия, к которым имеют беспрепятственный доступ дети всех возрастов. Совершенно очевидно, что все подобные продукты должны иметь возрастную маркировку, которая должна быть расширена до "16+" и "18+", — цитирует ее РИА Новости. По ее словам, этот вопрос будет вынесен на публичное обсуждение с экспертным сообществом.

"Недопустимо, чтобы они содержали экстремистскую информацию или пропаганду отрицательного образа нашей страны", — сказала Мизулина.

Ранее Pravda. Ru писала, что Министерство образования и науки РФ намерено провести анализ отражения событий Великой Отечественной войны в компьютерных играх и оценить их влияние на патриотическое воспитание молодежи. Для исследования планируется отобрать 10 наиболее популярных игр о Великой Отечественной войне российского или белорусского производства, а также провести опрос среди студенческой аудитории.

Как будут использоваться результаты исследования, в ведомстве конкретно не сказали. Добавим, что на сегодняшний день популярными играми на тему Великой Отечественной войны, в частности, являются World of Tanks белорусской студии Wargaming. net, War Thunder российских разработчиков Gaijin Entertainment, серия игр Battlefield корпорации EA, серия Call of Duty компании Activision, стратегии Company of Heroes компании Relic Entertainment.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Госдума запретит компьютерные игры?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Запеченный картофель "Сюрприз"
Рецепты
Запеченный картофель "Сюрприз"
Ошибки при нанесении румян
Красота
Ошибки при нанесении румян
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Забег химиков: Допинг начинает и выигрывает
Власть
"Не любой ценой" или "уступить": На что готовы россияне ради отмены санкций
Недвижимость
Дом за долг: Россиян испортил квартирный вопрос
Читательский топ
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина

Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.

Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Занимательные Новости
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Космос
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Советское наследие
Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Хранить и помнить
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Религия
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Мир
В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ

Вице-премьер заявил, что Россия готова принять авиастроителей Украины, обеспечить их работой и зарплатой.

Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Мир
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Наука и техника
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Бывший СССР
Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет
Любовь Степушова Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США? Любовь Степушова Юрий Носовский Летающий автомобиль: Может, не стоит? Юрий Носовский Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов
Комментарии
Георгий Налибов Забыть 2008-й: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
Георгий Налибов Забыть 2008-й: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
Ryszard Ewiak(vkontakte) Пентагон и ЦРУ оценят способность России пережить ядерный удар США
Сергей Кирилович Ветаран "АТО" избил блогера за ненависть к русскому языку
татьяна погудина Украинские биатлонисты сорвали церемонию награждения на ЧЕ-2017 из-за гимна России. ВИДЕО
Google_107655634745434335278 Франция намеренно губит Центральную Африку
Google_107655634745434335278 Франция намеренно губит Центральную Африку
Shad Tkhom(Facebook) Внедорожник - вне дорог
Магомедов Магомедович Магомедова Кто и для чего использует свои армии
vkontakte_408754323 Американские ученые: Пока мы спим, Китай захватывает мир
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?