В Германии сотрудники лейпцигского зоопарка провели утро четверга в попытках вернуть обратно в клетку двоих львов, сбежавших накануне. Об этом сообщил руководитель зоологического сада Йорг Юнхольд.
Одного льва пришлось застрелить, так как он оказался невосприимчив к транквилизаторам. После первых попаданий дротиков со снотворным лев начал вести себя значительно агрессивнее.
"Очень жаль, что так получилось, мы на это не рассчитывали. Однако безопасность людей в данном случае была приоритетом", — сказал Юнхольд.
Ситуация на протяжении всего дня оставалась под полным контролем служб безопасности и зоологов, добавил он.
Отметим, что животные сбежали из вольера еще до открытия зоопарка, поэтому угрозы для посетителей не было. В настоящее время объект остается закрытым, предполагается, что он откроется позже. Каким именно образом звери покинули вольер, не сообщается.
Читайте также:
В Воронеже поймали тигра, гулявшего по автотрассе
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.