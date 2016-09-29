В Лейпциге застрелили сбежавшего льва

В Германии сотрудники лейпцигского зоопарка провели утро четверга в попытках вернуть обратно в клетку двоих львов, сбежавших накануне. Об этом сообщил руководитель зоологического сада Йорг Юнхольд.

Одного льва пришлось застрелить, так как он оказался невосприимчив к транквилизаторам. После первых попаданий дротиков со снотворным лев начал вести себя значительно агрессивнее.

"Очень жаль, что так получилось, мы на это не рассчитывали. Однако безопасность людей в данном случае была приоритетом", — сказал Юнхольд.

Ситуация на протяжении всего дня оставалась под полным контролем служб безопасности и зоологов, добавил он.

Отметим, что животные сбежали из вольера еще до открытия зоопарка, поэтому угрозы для посетителей не было. В настоящее время объект остается закрытым, предполагается, что он откроется позже. Каким именно образом звери покинули вольер, не сообщается.

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