В Новокузнецке закончились судебные разбирательства вокруг ситуации с затоплением канализационными нечистотами жилой многоэтажки.
Ранее, в результате прорыва коммуникаций в двух квартирах пострадали потолок, ламинат и кухонный гарнитур. Первоначально Центральный районный суд Новокузнецка решил, что ЧП произошло в связи с ненадлежащим исполнением управляющей компанией своих обязанностей.
Как сообщает агентство «Город Новостей», представители фирмы-ответчика с этим не согласились и сумели доказать обратное.
Дело в том, что ликвидируя последствия аварии, сотрудники фирмы-ответчика при прочистке стояка канализации извлекли из него тряпку и строительный мусор.
В итоге, оснований для возложения ответственности по возмещению ущерба на управляющую компанию не оказалось.
Пострадавшей стороне предстоит разбираться, кто из соседей сверху совершил диверсию и смыл указанные выше предметы в унитаз.
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