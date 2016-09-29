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Источник Правда.Ру

Неуверенные пользователи унитаза в Новокузнецке залили соседей

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В Новокузнецке закончились судебные разбирательства вокруг ситуации с затоплением канализационными нечистотами жилой многоэтажки.

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Ранее, в результате прорыва коммуникаций в двух квартирах пострадали потолок, ламинат и кухонный гарнитур. Первоначально Центральный районный суд Новокузнецка решил, что ЧП произошло в связи с ненадлежащим исполнением управляющей компанией своих обязанностей.

Как сообщает агентство «Город Новостей», представители фирмы-ответчика с этим не согласились и сумели доказать обратное.

Дело в том, что ликвидируя последствия аварии, сотрудники фирмы-ответчика при прочистке стояка канализации извлекли из него тряпку и строительный мусор. 

В итоге, оснований для возложения ответственности по возмещению ущерба на управляющую компанию не оказалось.

Пострадавшей стороне предстоит разбираться, кто из соседей сверху совершил диверсию и смыл указанные выше предметы в унитаз.

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Темы унитаз Новокузнецк
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