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В США откопали неизвестных науке гигантских древних многоножек

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Американские и канадские палеонтологи на скальном массиве Джоггинс-Клиффс на побережье залива Фанди, обнаружили окаменелые останки трех ранее неизвестных науке видов гигантских многоножек.

В США откопали неизвестных науке гигантских древних многоножек

Как отметил в интервью журналу National Geographic палеонтолог из Кливлендского музея естественной истории Джо Хэннибэл,  многоножки могли достигать 30 сантиметров в длину. Эти существа были травоядными и обитали в древних лесах около 300 миллионов лет назад, то есть, в каменноугольный период.

На образцах палеонтологов хорошо видны отпечатки многочисленных ног существ. Однако, как выглядели существа полностью, остается только гадать."Мы не знаем, как они выглядели целиком, - отметил Хэннибэл. - Возможно, у них было что-то напоминающее позвоночник, а возможно - нет". 

На данный момент исследователи пытаются определить, какое место занимали эти многоногие существа в процессе эволюции.

"К наступлению каменноугольного периода жизнь настолько прочно укоренилась на суше, что по всей Земле возникали биомы - совокупность животных и растений для той или иной природно-климатической зоны, - отметил исполнительный директор Западного научного центра в Калифорнии Элтон Дадли. - Однако флора и фауна сильно отличались от тех, что привычны для нас сегодня. Мы все еще далеки от того, чтобы полностью разобраться в том, как отдельные виды влияли друг на друга, и мы даже не знаем всех видов живых существ и растений, существовавших в тот период".

Отметим, скальный массив на берегах залива Фанди, омывающего побережье США и Канады давно известен как сокровищница для палеонтологов. Здесь уже находили отпечатки отдельных сегментов тел многоножек, которые могли достигать двух метров в длину. 

Участок массива площадью 689 гектаров в 2008 году был объявлен ЮНЕСКО объектом всемирного наследия.

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