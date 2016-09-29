The Independent: Стюардессы рассказали пугающую правду о полетах

Стюардессы и летчики могут многое рассказать о своей работе. Издание The Independent собрало комментарии бортпроводников на условиях анонимности.

источник Pravda.Ru

"Удивительно, сколько пассажиров никогда не говорят "пожалуйста" или "спасибо". Они едва на нас смотрят. Это очень грубо, и, вероятно, самая большая травма для меня. Я здесь, чтобы что-то вам предложить, пожалуйста, поговорите со мной. Но любезность будто бы канула в прошлое", - делится стюардесса.

"Если у вас такие высокие требования, не пора ли вам приобрести личный самолет?" - иногда хочется бросить такую фразу слишком привередливому пассажиру бизнес-класса, но приходится соблюдать вежливость и аккуратно требовать ее от собеседника.

Масса претензий поступает по поводу питания на борту. Стюардессы стараются объяснить, почему меню исключительно фиксированное, а количество снеков ограниченно, но порой хочется просто сказать: "Самолет - не продуктовый магазин» или "Мы в 10 км над Землей, у нас есть только то, что есть сейчас".

Тем людям, которые боятся летать, высоты, разбиться, выпасть в окно или в отверстие унитаза, стюардессы вынуждены вести себя храбро и демонстрировать оптимизм, сдерживаясь, чтобы не сказать: «Я тоже боюсь турбулентности».

После посадки, когда пассажиры покидают салон, некоторых хочется остановить и сказать: «Уберите после себя, не оставляйте ваше кресло в беспорядке. На международных рейсах выдают одеяло, запечатанное в пакет. Используйте хотя бы его, чтобы сложить туда мусор».

Права и обязанности пассажира - тема беседы с Сергеем Ерыкаловым, ветераном "Аэрофлота" с 30-летним стажем, преподавателя нескольких авиашкол.

Что вы будете делать. если прибыли в аэропорт вовремя, а мест на борту вашего самолета почему-то нет? За что несет ответственность авиакомпания?

Можно ли считать ваш авиабилет контрактом, заключенным с авиаперевозчиком? Сколько компания должна заплатить близким, если пассажир погиб?

Виноваты ли вы перед пассажирами, если никак не можете успокоить вашего ребенка и на чью сторону встанет в данном случае авиакомпания? Есть ли действительно черный список для "плохих" пассажиров? Что делать, если ты безумно боишься летать, но лететь надо?

Впрочем, есть страхи у пилотов и бортпроводников гражданской авиации - от серьезных до по-настоящему курьезных.

Например, недавно о скандальном происшествии в американском самолете сообщило издание The New York Times - журналисты узнали, что студента-иракца буквально выкинули из самолета за то, что он начал говорить по-арабски. Ранее пассажиров высаживали и арестовывали за фразу "Аллах Акбар" - когда они молились, боясь летать, во время разгона или посадки.

Напомним, что международным правилам в аэропортах всего мира (и это куда логичнее) запрещены шутки и разговоры о "бомбах". После произнесения такого слова на территории аэропорта, САБ, полиция и спецслужбы жестко задерживают человека, а аэровокзал подвергается пристальному досмотру саперов.

Добавим, что ранее Politonline.ru сообщал, почему невыключенный телефон может стать убийцей в самолете. Хотя российский национальный перевозчик "Аэрофлот" официально разрешил использование гаджетов - в авиарежиме и не во время взлета и посадки.

Кроме того, журналисты выяснили - чего же на самом деле боятся пилоты гражданской авиации и как "отжигают" стюардессы различных авиалиний.

В частности, страшнее всего для пилотов даже не отказ двигателя или двигателей (самолеты могут сесть и садились со всеми выключенными двигателями), а пожар в салоне или багажном отсеке. Ну, а стюардессы "развлекаются" не только "разводом" пассажиров на лишние доплаты или воровством дорогого алкоголя, но и сексом с пассажирами и работой на конкурентов.

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