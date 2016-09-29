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Источник Правда.Ру

Украинский журналист напал на Кардашьян для поцелуя в зад

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Известный украинский пранкер Виталий Седюк настиг жену Канье Уэста в Париже, куда она прибыла на Неделю моды.

Седюк поцеловал Кардашьян в попу
источник Pravda.Ru

Ранее Виталий Седюк отметился нападением на звезду подиумов Джиджи Хадид, а новой жертвой пранкера стала Ким Кардашьян.

Как пишет Life.ru, скандальный репортёр настиг телезвезду в Париже, куда она прибыла на Неделю моды. Седюк на улице поцеловал жену Канье Уэста в её знаменитую пятую точку.

Уже после этого охранники оттащили Виталия от драгоценного тела и вывели за ограждение. О задержании Седюка французской полицией пока не известно. 

На своей странице в "Инстаграме" Виталий Седюк заявил, что если в случае с Джиджи Хадид он таким образом выразил своё недовольство с кумовством в модельном мире, то с Ким Кардашьян он "выразил таким образом протест против искусственной внешности. Я сидел в шикарном ресторане, чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi, и ел мороженое. Вдруг увидел, что подъехала машина, к которой бросились папарацци. Я решил пойти посмотреть. Клянусь, я не знал, что туда приедет Ким. Это значит, что не я преследую знаменитостей, а она сама приехала туда специально. Лол! Хорошего вечера. Мне нужно доесть своё мороженое".

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Темы Париж Виталий Седюк Ким Кардашьян
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