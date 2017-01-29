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Источник Правда.Ру

О музыкальных пристрастиях собак рассказали ученые

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Прослушивание регги и софт-рок, как оказалось, делают собак намного счастливее. . К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго, изучившие совместно с Организацией против жестокого обращения с животными Шотландии (SPCA) музыкальные предпочтения псов.

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Результаты своей работы они опубликовали в журнале Physiology and Behavior.

В рамках исследования собаки из приюта для бездомных животных носили мониторы сердечного ритма. Ученые включали им разную музыку и следили за их реакцией.

"В целом реакция на различные жанры была неоднородной, и это указывает на возможность того, что у наших четвероногих друзей есть свои индивидуальные музыкальные предпочтения. - отмечает профессор Университета Глазго. - Но при этом именно регги и софт-рок привели к наиболее позитивным изменениям в поведении".

По итогам исследований представители SPCA собираются установить в приюте стереосистемы и включать музыку в соответствии с собачьими предпочтениями.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, в прошлом году ученые из Университета Центрального Ланкашира задались целью узнать, действительно ли животные воспринимают происходящее на экране телевизора в полной мере.

Предыдущие исследования показали, что собаки с наибольшим интересом относятся к передачам и шоу, где показывают других псов. Им нравится, когда по телевизору кто-то лает или скулит, люди дают понятные собакам команды, а те в свою очередь получают поощрения за послушание. Также собаки любят смотреть на игрушки-пищалки в действии: все, как в реальной жизни.

Но на самом деле то, что они видят на экране, значительно отличается от того, что видим мы. У собак дихроматическое зрение, позволяющее им воспринимать только два цветовых спектра - синий и желтый. Также глаз собаки чувствителен к движению, поэтому переход к цифровым стандартам телевидения позволил им лучше воспринимать происходящее на экране.

Да, они действительно смотрят телевизор, но в отличие от людей им достаточно просто взглянуть на экран на какое-то время, а не сидеть перед ним часами. Идеальная передача для собак должна состоять из коротких фрагментов, а не цельных длинных повествований.

В последние годы предпринимаются попытки создать собачьи медиа-каналы: они предназначены для того, чтобы развлекать питомцев, пока хозяева находятся на работе.

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