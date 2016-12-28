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Источник Правда.Ру

Лечение наследственных заболеваний лишит человечество гениев

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Технология генетического редактирования ДНК позволяет избежать возникновения неизлечимых болезней у детей. Однако, по мнению биолога Джеймса Козубека из Кембриджского университета, она может лишить мир новых гениев, вроде Ломоносова, Шекспира и Хокинга.

Лечение наследственных заболеваний лишит человечество гениев

Как сообщает MailOnline, изначально эта методика разрабатывалась, как способ избавления будущих детей от риска неизлечимых наследственных заболеваний. Сейчас один из авторов генетического редактирования и создатель технологии Crispr-Cas9 доктор Джим Козубек утверждает, что при подобном редактировании в мире не было бы места таким деятелям, как Толстой, Ломоносов или Теннесси Уильямс.

Биолог уверен, что в обществе, где будут истреблены все проявления аутизма, депрессии, шизофрении и других подобных расстройств, гении просто не будут развиваться. Согласно данным статистики, писатели страдают биполярным расстройством в десять раз чаще, а поэты — в 40 раз чаще, чем люди нетворческих профессий.

"Ученые рассматривают различные вариации в жизни, как проблемы, которые необходимо решать, как девиации и аномалии за пределами нормы. В реальности, Дарвин продемонстрировал нам, что эволюция не развивается, как идеальная концепция или модель, это процесс адаптации в самых разных локальных нишах", — считает доктор Козубек.

По словам ученого, многие генетические варианты являются преимущественными для креативного мышления, а негативные их проявления подавляются позитивными.

"Геном — это некая информация, закодированная в молекулах ДНК. Мы с вами разные, отличаемся и внешне, и работой внутренних органов, и эти отличия обусловлены именно геномом. Точно так же некоторые заболевания являются следствием определенных нарушений в нашем геноме — например, онкологические.

Ученые предполагают, что, если им удастся скорректировать эту позицию в геноме, можно будет снизить риск возникновения у человека какого-то заболевания или совсем от него избавиться. В первую очередь речь идет о наследственных заболеваниях, однозначно связанных с конкретной мутацией ДНК", — рассказал ранее Pravda. Ru генетик, генеральный директор медико-генетического центра "Генотек" Валерий Ильинский.

По его словам, многие аспекты работы генетической информации, генетического механизма пока что неизвестны. "Мы не всегда можем прогнозировать последствия, к которым приведет то или иное изменение. Сейчас ученые исправляют ошибки природы, исправляют мутации, используя те варианты, которые уже есть у здоровых людей в популяции. Мало случаев, когда вносится что-то совсем новое, какие-то изменения, ранее не встречавшиеся", — рассказал эксперт.

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Темы ДНК ученые исследование
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