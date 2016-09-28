Впервые в октябре на страницах самого известного журнала Playboy не появится очередная полуобнаженная красотка. Вместо этого здесь будет фотография мусульманки в хиджабе, сообщает CNN.
На неоднозначную фотосесиию согласилась 22-летняя журналистка Нур Тагури, которая также позиционирует себя как секс-активистку и стенд-ап комика.
Ранее журнал Playboy решил изменить редакторскую политику, заявив, что больше не будет публиковать полностью обнаженных женщин.
Напомним, не так давно ФАС признала рекламу пива в журнале Playboy незаконной. Отметим, что реклама алкогольной продукции в периодических печатных изданиях разрешена и должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, чего в журнале Playboy не было.
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