От хакерских атак в Сети защитят собственные пальцы

Ученые Вашингтонского университета предложили использовать человеческое тело для передачи шифрованных паролей между устройствами. Как сообщает сайт N+1, работа исследователей была представлена в Германии на конференции UbiComp 2016.

Для соединения в шифрованном виде современные "умные" системы обмениваются паролями. При этом для передачи используются стандартные сети Bluetooth или Wi-Fi. Однако передаваемые в сетях данные могут быть перехвачены и расшифрованы злоумышленниками.

По словам американских исследователей, передача шифрованных паролей для устройств через человеческое тело позволит избежать перехвата. Использование такого способа передачи паролей не потребует создания специального оборудования. Могут использоваться емкостные и емкостно-гальванические сканеры отпечатков пальцев смартфонов, а также сенсорные панели ноутбуков. Оказывается, эти устройства могут легко перенастроены на передачу данных.

По данным ученых, сенсорные панели и сканеры для считывания отпечатков пальцев и определения их положения генерируют сигналы в диапазоне от 2 до 10 мегагерц. Данное излучение очень быстро рассеивается в воздухе, но хорошо передается человеческим телом. Включая и выключая излучение таких устройств, можно формировать передачу данных.

Исследователи уже разработали программное обеспечение, управляющее сканерами и панелями, которое задает битовую последовательность передачи данных. По словам ученых, скорости вполне достаточно, чтобы передать пароль или цифровой код за пару секунд.

Технология передачи данных позволит также производить обмен данными между, например, смартфоном пользователя и "умным" дверным замком или "умными" часами и телефоном.

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