Во время раскопок в древнем замке Катсурен на японском острове Окинава, археологи обнаружили среди развалин десять древнеримских монет.
Как сообщает издание The Asahi Shimbun, такая находка на территории страны сделана впервые. Это и неудивительно, ведь древние римляне в Японии не были.
Однако среди найденных монет сразу четыре оказались отчеканенными в Римской империи. Ученые считают, что они были созданы в IV веке. На монетах видны портреты императоров и римские буквы.
Что касается замка, то его строительство началось в XII веке. Примечательно, что древнеримские монеты были обнаружены в слоях XIV-XV веков рядом с обломками китайской керамики. Археологи пока лишь предположили, что артефакты могли быть завезены в Японию торговцами из Азии, поддерживавшими связи с западными народами.
Отметим, что из десяти обнаруженных монет пять еще не удалось идентифицировать, одна монета оказалась арабской.
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