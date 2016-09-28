В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты

Во время раскопок в древнем замке Катсурен на японском острове Окинава, археологи обнаружили среди развалин десять древнеримских монет.

Фото: AP

Как сообщает издание The Asahi Shimbun, такая находка на территории страны сделана впервые. Это и неудивительно, ведь древние римляне в Японии не были.

Однако среди найденных монет сразу четыре оказались отчеканенными в Римской империи. Ученые считают, что они были созданы в IV веке. На монетах видны портреты императоров и римские буквы.

Что касается замка, то его строительство началось в XII веке. Примечательно, что древнеримские монеты были обнаружены в слоях XIV-XV веков рядом с обломками китайской керамики. Археологи пока лишь предположили, что артефакты могли быть завезены в Японию торговцами из Азии, поддерживавшими связи с западными народами.

Отметим, что из десяти обнаруженных монет пять еще не удалось идентифицировать, одна монета оказалась арабской.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня