Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты

Занимательные Новости

Во время раскопок в древнем замке Катсурен на японском острове Окинава, археологи обнаружили среди развалин десять древнеримских монет.

352944.jpeg
Фото: AP

Как сообщает издание The Asahi Shimbun,  такая находка на территории страны сделана впервые. Это и неудивительно, ведь древние римляне в Японии не были.

Однако среди найденных монет сразу четыре оказались отчеканенными в Римской империи. Ученые считают, что они были созданы в IV веке. На монетах видны портреты императоров и римские буквы.

Что касается замка, то его строительство началось в XII веке. Примечательно, что древнеримские монеты были обнаружены в слоях XIV-XV веков рядом с обломками китайской керамики. Археологи пока лишь предположили, что артефакты могли быть завезены в Японию торговцами из Азии, поддерживавшими связи с западными народами.

Отметим, что из десяти обнаруженных монет пять  еще не удалось идентифицировать, одна монета оказалась арабской.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Япония археология
Комментарии
Почему мы так любим похие новости
Здоровье
Почему мы так любим похие новости
Индейские традиции: разумная свобода и доброта
поучительно
Индейские традиции: разумная свобода и доброта
Многие женские проблемы решит… прическа
Красота
Многие женские проблемы решит… прическа
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Президентские дебаты США: Взгляд из России
Украина
Незалежную превращают в полицейское государство
Воспитание
Искусство скандала: Так ли интересна выставка Стерджеса?
Читательский топ
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Прибалтика
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украина
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Украина
Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая сегодня на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ближний Восток
Из-за Сирии мир на грани Третьей мировой
Происшествия
Калифорнийцам разрешили бить стекла машин, если внутри погибает животное
Дмитрий Суслов Президентские дебаты США: Взгляд из России Дмитрий Суслов Юрий Носовский Незалежную превращают в полицейское государство Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Гиперзвуковое оружие: Никто не думает о последствиях Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Nina Schnabel Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Евгений Е Катастрофа MH-17: Официальные данные следствия
Ольга Платонова Киев взял в заложники семью сотрудника Народной милиции ЛНР
Марьяна Котовская "Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
Oleg Seleznev The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Год в Сирии: Почему армия САР оказалась не готова к победам
Петр Зыкин Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
minq Боевики "Джебхат ан-Нусры" получают ракеты напрямую из США
Олег Ахлюстин Юрист: Налоги заставят россиян продавать свои квартиры
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?