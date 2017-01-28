Россия и США планируют совместный полет к Венере

В проекте "Венера-Д" — совместной с Россией миссии по изучению второй планеты Солнечной системы будут участвовать и ученые из США. Американцы подтвердили свое участие, но пока существуют проблемы с финансированием.

"Из-за разных секвестров пока непонятно, как будем финансировать даже начало этих работ. Хотя этот проект и далекий, планируется после 2025 года, делать его надо уже сейчас", — рассказал директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый ТАСС.

Отметим, объединенная научная рабочая группа Роскосмос/ИКИ — NASA по проекту "Венера-Д" создана в 2013 году. Однако, из-за антироссийских санкций в 2014 году работа была приостановлена, в 2015 году деятельность группы возобновилась. Автоматическая станция должна будет изучать Венеру, находясь на ее орбите, на протяжении примерно трех лет.

Также рассматривается возможность размещения на поверхности Венеры нескольких станций наблюдения, которые будут передавать информацию в течение месяца, а также запуск в атмосферу беспилотника, питающегося от солнечных батарей. Российский аппарат планируется запустить к планете в 20263–2027 годах.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что целью следующей межпланетной станции НАСА в рамках программы Discovery может стать Венера. Таким образом, ученые США смогут вернуться, спустя 20 лет после отключению зонда "Магеллан", к изучению далекой "утренней звезды".

В 2015 году НАСА объявило о завершении первого этапа конкурса малых космических миссий класса Discovery, в ходе которого руководство агентства отобрало пять кандидатов на получение гранта в 500 миллионов долларов из 27 заявок, поданных за минувшие пять лет с момента завершения предыдущего этапа программы в 2010 году.

Две из них относятся к изучению Венеры, а три — к исследованиям астероидов. Первым венерианским проектом стал спускаемый модуль DAVINCI, который изучит химический состав атмосферы Венеры в ходе 63-минутного приземления на ее поверхность. Как рассчитывают ученые, он поможет понять, существуют ли активные вулканы на Венере сегодня и взаимодействует ли ее агрессивная атмосфера с породами на ее поверхности.

Их конкурентами станут три астероидные миссии — Lucy, Psyche и уже известная прессе обсерватория NEOCam. Первые две из них являются космическими кораблями, которые отправятся к астероидам и изучат их геологическую структуру, минеральный и химический состав. Lucy отправится к нескольким так называемым троянским астероидам, обитающим в окрестностях Юпитера, а "Психея" — к одноименному астероиду в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Вторая венерианская миссия — VERITAS — будет своеобразным наследником "Магеллана" и проведет примерно те же самые исследования — "просветит" поверхность Венеры при помощи более мощного радара, составит новые топографические карты и получит первую трехмерную карту поверхности "утренней звезды".

По текущим оценкам экспертов Планетологического сообщества, лишь один или два из этих проектов будет окончательно одобрен руководством НАСА. Это связано с тем, что правительство США неуклонно сокращает бюджет Планетарного отделения НАСА, и с ростом расходов на постройку пятого марсохода НАСА и разработкой зонда "Европа-Клипер", который отправится к спутнику Юпитера в середине 2020 годов.

Все пять проектов получат в ближайшее время грант в 3 миллиона долларов США на дополнительную проработку идей. Победитель или два победителя второго этапа конкурса будут отправлены в космос не позже, чем в 2021 году.

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