Чилийский производитель туалетной бумаги выплатит детям по $10

Деревообрабатывающая компания CMPC выплатит всем несовершеннолетним жителям Чили компенсацию за сговор с конкурирующей компанией SCA относительно цены на производимую ими туалетную бумагу.

Как сообщает новостной портал 24 Horas, из-за сговора организаций чилийские потребители с 2000 по 2011 годы переплачивали за этот предмет первой необходимости. Теперь CMPC выплатит всем чилийцам младше 18 лет примерно по десять долларов. Общая сумма компенсации составит 150 миллионов долларов.

Напомним, ранее компанию Johnson & Johnson суд присяжных города Сент-Луис в штате Миссури обязал выплатить более 70 миллионов долларов женщине, заявившей, что использование косметики компании вызвало у нее рак.

Как сообщает Associated Press, жительница города Модесто в Калифорнии Дебора Джаннекини длительное время пользовалась детской присыпкой Johnson & Johnson. В 2012 году врачи обнаружили у нее рак яичников.

Как заявил адвокат истца Джим Ондер, суд в очередной раз подтвердили необходимость компании Johnson & Johnson предупреждать людей о риске развития рака яичников в связи с использованием этого продукта.

Однако представители компании отрицают данный факт и собираются обжаловать вердикт.

"Мы очень сочувствуем этой женщине и семьям, пострадавшим от рака яичников. Мы намерены обжаловать сегодняшний вердикт, потому что руководствуемся наукой, которая подтверждает безопасность присыпки Johnson's Baby", — сообщила представительница компании Кэрол Гудрич.

Отметим, это уже не первый подобный случай. В феврале Pravda.Ru сообщала, что американский суд обязал крупного производителя косметических товаров Johnson & Johnson выплатить $72 миллионов родственникам женщины, скончавшейся от рака.

Как пишет РИА Новости, суд в Миссури вынес такое решение в деле Жаклин Фокс, которая скончалась от рака яичников в октябре 2015 года в возрасте 62 лет. Родственники утверждали, что болезнь развилась у женщины после того, как она в течение более 35 лет регулярно пользовалась продукцией американской компании, в том числе средствами для интимной гигиены и детской присыпкой.

Соответственно, жюри присяжных признало конгломерат виновным в мошенничестве и сокрытии информации о том, что его продукция может нанести непоправимый вред здоровью. В Johnson & Johnson заявили, что разочарованы вердиктом, однако не уточнили, будет ли компания обжаловать решение суда.

Компания Johnson & Johnson, основанная в 1886 году, является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. Занимает 37-е место в списке Fortune 500, куда включаются самые крупные компании США по версии американского журнала Fortune.

Ранее фармацевтическое подразделение компании Johnson & Johnson выплатило штраф в размере 2,2 миллиарда долларов за рекламу без одобрения властей США сильнодействующих психиатрических препаратов для использования детьми, пожилыми людьми и инвалидами.

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