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Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации

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Британские археологи раскрыли причину того, почему знаменитая Индская цивилизация, возникшая на границе между современными Индией и Пакистаном, просуществовала несколько тысячелетий.

Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Anthropology, выживание большинства древних цивилизаций зависело от одного критически важного фактора — доступа к воде. Кэмерон Петри из Кембриджского университета и его коллеги решили выяснить, как одной из трех наиболее древних цивилизаций удавалось выживать во время засух. Для этого ученые отправились на раскопки у берегов пересохшего озера Котла-Дахар, рядом с которым находился один из крупнейших мегаполисов Индской цивилизации - город Ракхигари.

Во время раскопок археологи обнаружили следы необычной системы возделывания сельскохозяйственных культур, указавшей на то, что жители долины Инда одновременно выращивали сразу несколько видов злаков и овощей. Проанализировав сведения по климату Индостана в то время, ученые заметили одну общую черту всех городов древней цивилизации — все они располагались в климатических зонах, где сезоны дождей в летний и зимний сезоны пересекались. Именно поэтому земледельцы Ракхигари могли переносить периодические засухи: неудачный летний урожай мог быть восполнен более удачным урожаем зимней культуры.

Данная тактика работала примерно до 2200 года до нашей эры, когда муссоны резко и очень надолго ослабились, а уровень осадков значительно снизился и не повышался на протяжении почти трехсот лет. Местные жители начали выращивать целый набор сельскохозяйственных культур не из-за изменения климата, а в силу того, что они жили в очень разнообразных климатических зонах. Это подготовило их к изменениям климата в будущем и позволяло выжить в тех условиях, которые обычно выходили за рамки выживания других цивилизаций.

Напомним, Индская (Хараппская) цивилизация возникла в долине реки Инд в III тысячелетии до нашей эры и просуществовала более тысячи лет. Истории часто сравнивают ее с современницами — древнеегипетской и шумерской культурами. Дравидийские народности, населявшие этот регион, создали единое высокоразвитое государство, которое вело оживленную торговлю со странами Месопотамии и Средней Азии.

Закат Хараппской цивилизации пришелся на XVIII-XVII века д. н.э., когда во время великого переселения народов арии оккупировали территорию государства и разгромили армию защитников. Эти события описаны в "Риг-веде" — собрании религиозных гимнов, датированным примерно тем же историческим периодом.

В 1920-х годах был раскопан один из крупнейших городов той эпохи — Мохенджо-Даро. В его руинах обнаружили множество интересных артефактов — утварь, орудия труда, предметы культа. Нашли также таблички с рисунками и значками, которые были опознаны как письменность.

Тем не менее, расшифровка иероглифического письма дравидов не удалась ни одному ученому или специалисту-криптографу. После полувека тщетных попыток хараппские таблички посчитали носителями особой разновидности знакового письма, в котором может просто не быть закономерности. Интерес к ним угас, и многие историки о них просто забыли.

Очередная попытка, предпринятая сотрудниками Вашингтонского университета, оказалась более плодотворной. Компьютерный анализ символов и их сравнение с письменами других цивилизаций дали однозначный ответ: хараппские иероглифы соответствуют разговорному языку дравидов, а, значит, каждый значок содержит букву, слог или целое слово.

Для исследования использовалось специальное программное обеспечение, использующее алгоритмы "модели Маркова". Эта методика, названная в честь ее разработчика, русского математика Андрея Андреевича Маркова (1856-1922 гг.), позволяет определять соотношение между порядком и хаосом в любой логической структуре.

Программе было предложено восемь проб — образцы четырех разговорных языков и четырех "неразговорных". Первые были представлены шумерским, старо-тамильским и современным английским языками, а также санскритом. Во вторую группу вошли ДНК человека, язык программирования Fortran, химические средства общений бактерий и исследуемые таблички из раскопок Мохенджо-Даро.

Компьютер рассчитал степень порядка в каждом из образцов и оценил, что неразговорные языки обладают внутренней стройностью, и символы в них идут в строго заданной последовательности, которая никогда не меняется. Разговорные языки, напротив, обладают меньшей упорядоченностью, принося ее в жертву большей образности и вариативности. После сравнения результатов компьютер посчитал, что хараппские надписи обладают структурой разговорного языка.

Опираясь на полученные сведения, ученые могут снова предпринять попытку расшифровки дравийской письменности. Для этого им необходимо проанализировать таблички с иероглифами, на основании повторов составить грамматику и приступить к последовательному переводу. Эта часть работы также будет переложена на электронные плечи вычислительной техники. Хараппская цивилизация является единственным из всех известных науке государственных образований, форма правления и политическая структура которого абсолютно неизвестны.

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