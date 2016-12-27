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Источник Правда.Ру

Путин рассказал, с кем встретит Новый год

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Первые лица государства и российские политики встретят 2017 год, по уже сложившейся традиции, дома в семейном кругу.

Путин рассказал, с кем встретит Новый год
Фото: АР

Как пишут "Известия", новогодние каникулы они планируют провести в России — с родными и друзьями. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин отметит Новый год, как и большинство россиян, с родными и друзьями.

"До 30-го числа включительно у президента рабочий график уже распланирован, он работает. Что касается встречи Нового года, то он будет встречать его дома… С родными и близкими, традиционно", — сообщил Дмитрий Песков.

Лишь однажды президент изменил этой традиции: 31 декабря 2013 года он неожиданно прибыл в Хабаровск, где встретил Новый год с местными жителями, пострадавшими от наводнения.

По словам Пескова, скорее всего, Владимиру Путину не удастся посвятить все новогодние каникулы отдыху. "Хоть крупных мероприятий у главы государства пока не запланировано до 6 января, "рабочие мероприятия будут и 5-го, и 6-го, и 8-го числа", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Глава правительства России Дмитрий Медведев проведет новогоднюю ночь также в кругу семьи. Как рассказал премьер-министр, на праздничном столе будут блюда, приготовленные из отечественных продуктов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко наступление 2017 года встретит в родном Санкт-Петербурге, а спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует все новогодние каникулы провести дома с семьей.

"Конечно, не всем удается встретить Новый год с родными — надо работать в больницах и на производствах, выполнять служебный и воинский долг, охранять границы, нести постоянное дежурство, обеспечивая нашу безопасность", — отметил президент "Мы благодарны всем, кто днем и ночью, в будние дни и праздники, всегда на посту", — сказал Владимир Путин в новогоднем обращении в прошлом году. Президент также особо отметил военнослужащих РФ, которые борются с терроризмом.

Отметим, отпраздновать Новый год дома планирует большинство наших сограждан. При этом домоседы делятся на несколько групп.  Домашнюю вечеринку планирует 71% из них, тогда как среди тех, кто не связан брачными узами, остаться дома на Новый год собирается только каждый второй.

Так же обстоят дела и с россиянами, имеющими детей: домашний праздник планируют 72% из них (среди бездетных - 50%). Закономерно, что число домоседов стремительно растет с увеличением возраста респондентов (среди россиян до 24 лет таких всего 46%, тогда как среди участников опроса старше 45 лет - 74%).

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Темы отдых Новый год Владимир Путин
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