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Источник Правда.Ру

Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 000 рублей

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В Перми строительная компания приняла на работу кота с окладом 400 тысяч рублей в год. У Барсика есть личный водитель, свой кабинет, рабочее место и свободный график работы.

Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 000 рублей

Как пишет Сhaiknews. ru, кот будет приезжать на службу только по необходимости, чтобы прогуливаться по новым квартирам, искать самые благоприятные по энергетике места и делать селфи с новоселами.

По договору, кот также должен вести блог. Получать Барсик будет 33 тысячи рублей в месяц. 50% из этой суммы направят на помощь бездомным животным.

Напомним, в декабре 2014 года еще один кот стал темой обсуждения СМИ. Кошка Матроска залезла в незакрытую витрину рыбного магазина в аэропорту Владивостока. Она съела, надкусала и попортила морепродуктов на 63 тысячи рублей. А спустя сутки кошечку приютил хоккейный клуб "Адмирал" и сделали ее талисманом клуба.

Также Правда.Ру ранее писала, что в 2011 году для борьбы с грызунами в здании резиденции британского премьера взяли на работу нового сотрудника, кота Ларри.

Как сообщили РИА Новости, Ларри остался и с новой главой правительства Великобритании — Терезой Мэй. "У вас будет всего лишь новый премьер, а у меня — новый хозяин", — говорится на странице кота в Twitter.

Напомним, с 1929 года коты в резиденциях британских правителей имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год.

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