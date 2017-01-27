Ученые выяснили: Кошки ничуть не глупее собак

Умственные способности кошек ничуть не хуже, чем у собак. Такие выводы сделали японские ученые. Они тщательно проанализировали поведение 49 кошек. Результаты исследования опубликованы в журнале Behavioural Processes, кратко о них сообщает BBC.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Выяснилось, что кошки справляются с тестами на память не хуже собак и способны запоминать событийную информацию. Участвовавшие в эксперименте кошки легко вспомнили, из какой миски они ели 15 минут назад.

Кроме того, Сахо Такаги, психолог из Киотского университета, уверен: кошки могут запоминать полученный опыт, что подразумевает наличие эпизодической памяти. Поэтому говорить о том, что они глупее собак, нельзя, сообщается на портале журнала "Вокруг Света".

Напомним, накануне Правда.Ру сообщала, что в сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как один пес помогает другому выбраться из реки на берег. Случай произошел в аргентинской провинции Кордова. Хозяин прогуливался с двумя лабрадорами и бросил палку одному из питомцев, но та случайно упала в реку. Черный пес бросился в воду и схватил палку, но внезапно его начало уносить потоком.

Несколько секунд собака безуспешно пыталась выбраться. Но второй лабрадор сумел вытащить товарища, когда пес проплывал мимо каменистого берега.

Также Pravda.Ru писала, как собака спасла потерявшегося в горах мальчика, согревая его и находя для него воду.

Ранее ученые обнаружили, что люди замедляют речь и начинают четко проговаривать слова в тех случаях, когда они говорят с собаками, что в очередной раз свидетельствует о том, что человек считает их своими детьми, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Общение с собаками вызывает те же гормональные и психические реакции у людей, как и общение с маленькими детьми. К примеру, когда пес смотрит в глаза хозяина, в его теле вырабатывается окситоцин, гормон семейного счастья и заботы о потомстве.

Специалисты отмечают, что, говоря с собакой, как с младенцем, люди, вероятно, пытаются донести до них смысл тех слов, которые они произносят. Как отмечает ученый, вероятно, это работает — недавно венгерские нейрофизиологи показали, что собаки умеют различать и понимать около двух сотен слов, чьему освоению, по всей видимости, помогает "сюсюкание" хозяев.

"Когда наш мозг обрабатывает речь окружающих, его полушария делят между собой работу — левая половинка мозга распознает значения слов, а правая — их интонацию, а затем мозг объединяет эти данные. Мы обнаружили, что собаки делают то же самое, используя похожие механизмы в мозге", — заявил Аттила Андикс (Attila Andics) из Будапештского университета (Венгрия).

Андикс и его коллеги подтвердили расхожее представление о том, что "собака все понимает, но ответить не может", наблюдая за работой мозга нескольких домашних питомцев при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии в момент их общения с хозяевами.

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