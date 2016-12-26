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Генетики разгадали тайну древнейших мумий на Земле

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Генетики из Национального музея естественной истории Чили расшифровали ДНК несколько древнейших мумий на Земле, изготовленных индейцами чинчорро.

Генетики разгадали тайну древнейших мумий на Земле
Фото: АР

Как сообщает Phys.org, ученые решили приоткрыть тайну, изучив, как устроены мумии изнутри и как выглядели люди, чьи останки дошли до наших дней, проанализировав структуру их ДНК и получив снимки черепов и костей при помощи компьютерного томографа.

Исследователи взяли из запасников музея 15 мумий детей и младенцев, каждая из которых была поделена на тысячи виртуальных слоев толщиной в миллиметр во время сканирования. По словам ученых, эти слои впоследствии будут объединены при помощи компьютера.

Реконструкции и данные по анализу ДНК помогут пролить выяснить, зачем индейцы чинчорро превращали своих близких в мумии, и кто является их современными "наследниками".

Напомним, в 2014 году на севере Чили произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8,2 балла по шкале Рихтера, в результате чего на поверхности оказались мумии доколумбовой эпохи.

Мумии специалисты из Латинской Америки датируют примерно 5000-3500 гг. до н. э. — средний архаический период. Однако для большей точности необходимы дальнейшие исследования.

Историки выделяют три основных периода культуры чинчорро: 7000-5000 гг. до н. э. — ранний архаический период и 3500-1700 гг. до н. э. — поздний архаический период. О среднем этапе было сказано выше.

Доисторические кочевые племена, которые обитали на побережье Чили и Перу, антропологи окрестили Chinchorro по названию пляжа, где были найдены ритуальные захоронения с мумифицированными телами. Исследования показали, что кочевники-чинчорро питались не только рыбой, моллюсками и водорослями, но и охотились на гуанако и оленей.

Представители культуры чинчорро изготовляли мумии за две тысячи лет до египтян и по праву считаются пионерами в этой области. Первые мумии чинчорро были обнаружены в 1917 году немецким археологом Фридрихом Максом Уле (Friedrich Max Uhle), которого уважительно называют "отцом археологии в Южной Америке" и "создателем археологии Анд".

В отличие от жителей Старого света, чинчорро мумифицировали не только царей и высокопоставленных сановников, но и простых смертных любого возраста и социального статуса. В настоящее время ученые точно не знают, с какой целью изготовлялись мумии. Как правило, аналогичный ритуал распространен среди оседлых культур с относительно высокой плотностью населения. Есть гипотеза, что кочевники-чинчорро переносили своих мертвецов с собой.

В период с 5000 по 3500 гг. до н. э. количество жителей поселений чинчорро резко возросло, плотность населения увеличилась. На прежде пустынном побережье появились новые селения. По-видимому, часть времени чинчорро проводили в прибрежных поселках, а остальное время обитали в долинах, образуемых горными реками.

Приблизительно в это время возникли первые захоронения, которые встречаются исключительно на побережье. Погребальный обряд усложняется. Появились первые мумии, покрытые черной краской.

Многочисленные могильники позднего архаического периода находят не только на побережье, но техника мумифицирования значительно упростилась. Сначала появились так называемые "красные" мумии. Последние мумии чинчорро, найденные археологами, изготовлены во II тысячелетии до н. э.

Это один из самых больших вопросов археологии доколумбова периода — по какой причине в засушливом климате, где трупы разлагались самым естественным образом, необходимо было прибегать к дорогостоящей и трудоемкой операции по мумификации своих мертвецов.

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