Американцы поиздевались над "дешевой" рождественской открыткой от ФБР

Федеральное бюро рас­сле­дова­ний опубликовало на официальной странице в Twitter рождественскую открытку со снеговиком, нарисованным в программе Paint.

Фото: Twitter/FBI

"Счастливых праздников от нашей ФБР-семьи для вашей", — пожелали сотрудники бюро американцам. Пользователи поблагодарили за поздравления, но начали шутить по поводу того, что у агентства с таким бюджетом не хватило денег на хорошего дизайнера.

"Мне очень нравится, что агентство с миллионным финансированием доверило эту задачу стажёру, использующему MS Paint", "Сегодня я начал работать графическим дизайнером в ФБР. Пожелайте мне удачи", — прокомментировали рождественский подарок читатели. — "MS Paint — это место преступления для графического дизайна", "арестуйте сами себя за эту открытку".

Некоторые подписчики решили отблагодарить бюро, нарисовав в ответ собственные открытки. "Может возьмёте меня, я сделала это за 10 минут", — написала одна из подписчиков.

Напомним, ранее экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что ФБР стремится иметь возможность взламывать любой гаджет Apple в кратчайшие сроки.

Сноуден прокомментировал решение американского суда, который потребовал от Apple предоставить ФБР возможность взломать iPhone погибшего террориста для получения личной информации.

По его мнению, подобный прецедент может быть использован для того, чтобы спецслужбы получили возможность взламывать гаджеты всех пользователей продукции Apple за считанные минуты. "Те технические модификации, которые требует ФБР, дадут возможность взломать любой iPhone модели 5C или старше в течение получаса", — заявил Сноуден в Twitter.

Ранее американский суд предписал компании Apple помочь ФБР во взломе iPhone одного из двух террористов в Сан-Бернардино. Сейчас эти устройства изучают специалисты Федерального бюро расследований.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня