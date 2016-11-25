Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Странный вой из-под земли услышали жители подмосковной деревни Бережки. Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы, пишет Российская газета.

Как рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса, буквально через несколько минут в населенный пункт прибыла спасательная бригада. Специалисты быстро нашли открытый технический колодец. Как выяснилось, в него провалилась собака и не смогла выбраться.

Один из спасателей спустился по веревке на 3-метровую глубину, положил животное на спасательную косынку и аккуратно поднял наверх. Увидев дневной свет, собака тут же убежала.

Люди в форме нередко спасают братьев наших меньших от бед, которые с ними приключились. Например, в прошлом году Правда.Ру писала о полицейском, который вытащил собаку, упавшую на пути в метро. Свалившегося на рельсы бездомного пса увидели пассажиры и сразу обратились к полицейским, дежурившим на станции. Один из них и спас животное от неминуемой гибели, спрыгнув с платформы на пути. Операция заняла не более минуты, но движение поездов на время спасения животного было остановлено. После того как постовой поднял собаку на платформу, ее вывели со станции и выпустили на улицу, подальше от поездов метро. Пассажиры аплодировали отважному стражу порядка из шестого отдела полиции метро.

Однажды спасать попавшего в такую же ситуацию щенка пришлось лично машинисту. Щенок упал на рельсы. Животное выжило при падении, однако его жизнь была в большой опасности, так как он мог попасть под поезд, а выбраться с путей самостоятельно не мог. Сотрудники московского метрополитена приостановили движение поездов, чтобы спасти пса, однако достать его из-под поезда не получилось. Машинист сдал задом и заехал обратно в туннель, после чего лично вышел из кабины и поднял животное с рельсов.

В октябре этого года спасатели достали из железной ловушки котенка. Животное странным образом оказалось в железной балке, проходящей между гаражом и многоэтажным домом. Очевидцы говорят, что котенок беспомощно лежал лапами вверх. Женщины подняли железо, которое покрывало крышу гаража, но это не помогло, тогда пришедшие помочь мужчины пустили в ход болгарку. В итоге котенка вытащили.

А в Перми сейчас пытаются спасти котенка, который застрял между 8 и 9 этажом в вентиляционной трубе. Малышу пытаются помочь и спасатели, и коммунальщики, и жители дома.

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