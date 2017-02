Русский рассольник попал в пятерку лучших зимних блюд мира

Издание The World Travel Guide составило пятерку блюд, которые помогут пережить зиму: не только согреться, но и укрепить иммунитет, а также восстановить силы. На первом месте списка оказался китайский куриный суп с женьшенем.

фото: Википедия

На втором — знакомый всем россиянам грузинский суп "харчо".

"Если вы хотите что-то сердечное после дня, проведенного на лыжах или с лопатой для снега в руках, то харчо является мудрым выбором", — говорится в статье WTG.

В статье отмечено, что харчо в Грузии делают из мяса ягненка, риса, перемолотых обжаренных грецких орехов. Из специй туда добавляют шафран и паприку, а также алычу, которая придает супу приятную кислинку.

Русский рассольник с бараньими почками и огуречным рассолом занял пятое место рейтинга.

Как ранее писала "Правда.Ру", профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, автор вышедшего в 2015 году бестселлера The Diet Myth: The Real Science Behind What We Eat ("Диетический миф: реальная научная подоплека нашего питания") давно продвигает свою идею о том, как важно заботиться о благополучии своей кишечной микрофлоры — ключевого фактора здоровья организма.

Профессор уверен, что символом категорически неправильного подхода к питанию являются диеты, основанные на сокращении потребления углеводов, жиров, на подсчете калорий. Важнее "не забывать о своих микробах", - утверждает Спектор.

Лучше всего, если каждый день у вас - оригинальное меню, и вы едите разную пищу, ничего не исключая из диеты: ни молочных продуктов, ни мяса, ни углеводов.

Самые полезные для кишечных микробов продукты — те, что прошли процесс естественной ферментации (натуральный йогурт без сахара или подсластителей, кефир, непастеризованный сыр, мисо-суп, кимчи или квашеная капуста).

