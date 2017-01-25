New Yorker: В Кремниевой долине готовятся к Армагеддону

Американские миллиардеры целенаправленно и не жалея средств готовятся к своего рода апокалипсису. В своей статье The New Yorker подробно рассказывает об этом полном жизни движении богатейших "сурвивалистов". Обладатели значительного состояния понимают, что рано или поздно напряженность между ними и более бедной, но в количественном отношении существенно превосходящей их части населения планеты накалится до предела.

К Армагеддону может привести именно недовольство бедной части планеты, уверены богачи. Также бизнесмены опасаются термоядерной войны, часть — диктата властей, некоторые всерьез думают, что "автоматизация и безработица заставят правительство взять Долину и ее обитателей под жесткий контроль".

Есть конкретные примеры, как люди готовятся к "коллапсу существующей общественной системы". У генерального директора компании Reddit Кристофа Хафмана, по его собственным словам, есть несколько мотоциклов, целый набор оружия, боеприпасов и продуктов питания. "Это поможет мне какое-то время выживать в собственном доме", — говорит Хафман.

Антонио Гарсиа Мартинес, 40-летний экс-сотрудник "Фейсбука", как пишет "The New Yorker", приобрел два гектара земли на острове в северной части Тихого океана. По словам Мартинеса, тот, кто думает, что в условиях реальной опасности сможет противостоять свирепствующей толпе, глубоко ошибается. "В этом случае нужно сформировать местное ополчение".

Планы "отступления" активно обсуждают в соцсетях. Речь идет о всевозможных аспектах борьбы за выживание: противогазах, бункерах и даже местах на планете, которые точно не затронут последствия климатических изменений. Для особо боязливых в Уичито, штат Канзас, помещения бывшего противоатомного убежища уже переделаны в роскошные и просторные жилые апартаменты. Излюбленным местом для спасения среди единомышленников, судя по всему, является Новая Зеландия. Недавно там произошел курьезный случай: американцу, который возводит себе там загородный дом, во время строительства уже предлагали противоядерное оснащение здания, хотя он и не спрашивал.

Между тем накануне ученые снова предостерегли жителей Земли о конце света. Вот только на нашей планете от него не спрячешься, уверены эксперты. Астрономы пояснили, что Землю может уничтожить планета Нибиру, которая впервые попыталась разгромить Землю еще в 2012 году. Нибиру способна закрыть Землю от Солнца и повернуть ее на 180 градусов. При этом специалисты уверены, что природные катаклизмы последних лет лишь подтверждают, что Земле грозит гибель.

Стоит отметить, что сотрудники NASА уже множество раз опровергали существование планеты Х, так как Нибиру ни разу не засекли спутники.

Как сообщали СМИ, в европейском Люксембурге уже начали бесплатно раздавать таблетки от облучения "на случай ядерной угрозы" — это подтвердил СМИ пресс-секретарь правительства страны Франк Штольц.

Отметим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель уже порекомендовала гражданам страны запастить водой и едой, наталкивает на мысль, что готовят население к чему-то очень уж серьезному. Также перед своим уходом в отставку же президент США Барак Обама в своем осеннем обращении призвал нацию "быть готовыми к неизвестным вызовам завтрашнего дня — и стартовал "месяц подготовки нации к катастрофе".

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