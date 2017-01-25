На Москве-реке сфотографировали корабль-призрак

В соцсетях обсуждают фотографию корабля-призрака на Москве-реке. При первом взгляде на фото кажется, что под мостом проходит корабль. Однако эта иллюзия пропадает при увеличении деталей снимка. Пользователи оценили оптическую иллюзию и добавили свои вариации в сюжете.

фото: Pikabu.ru

Фотографию выложил на сайт "Пикабу" один из пользователей с комментарием:

"Как-то, прогуливаясь по Пушкинской набережной, залип на вот этот неопознанный плавающий объект. Наверное, минуты две всматривался, не мог понять, что это за странное судно… Оказалось просто тень".

В последнее время в интернете становятся все популярнее фото-загадки, над которыми ломают голову миллионы пользователей. В конце декабря в соцсетях бурно обсуждали очередную оптическую иллюзию. На снимке, опубликованном на сайте Reddit, сфотографированы несколько девушек, ноги одной из которых "исчезли".

Фотография вызвала жаркие споры и привела к появлению нелепых предположений. На диване сидят пять девушек, однако видны только четыре пары ног. Некоторые пользователи перевели все в шутку, заявив, что девушка, сидящая по середине, является "диванным кентавром". Кто-то заявил, что настоящая загадка заключается в длине ног той, что сидит на подлокотнике. Некоторые отказались строить догадки и заявили, что будут ждать правильного ответа.

А в феврале 2015 года аналогичный спор среди пользователей вызвала фотография платья, опубликованная на сайте Tumblr. Автор снимка поинтересовалась у подписчиков, в какие цвета, по их мнению, окрашено платье. Вскоре после этого в социальных сетях возникло бурное обсуждение, а само платье превратилось в настоящий мем.

Через пару дней количество просмотров фотографии наряда достигло 37 млн, а интернет-пользователи жаловались, что спор по поводу злополучного платья повлек за собой серьезные конфликты внутри семей.

Позже учёные провели исследование и выяснили, что это связано с тем, в каком освещении мы привыкли видеть вещи.

Также недавно внимание интернет-аудитории привлекло фото трехногой девушки. Более сотни пользователей в комментариях под фотографией попытались раскрыть загадку. Снимок за сутки набрал свыше 200 тысяч просмотров. Часть пользователей признались, в том, что даже после длительного изучения снимка так и не смогли понять, откуда у девушки взялась третья нога.

Секрет оказался прост: позирующая девушка держит в руках вазу, которую, если внимательно приглядеться, можно разглядеть слева от ее коленей. Однако, многие пользователи отмечают, что после прочтения в комментариях разгадки они так и не перестали видеть на фотографии трехногую девушку.

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