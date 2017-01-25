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Источник Правда.Ру

Pizza Hut обанкротилась, несмотря на Горбачева

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Сеть ресторанов быстрого питания Pizza Hut в США подала заявление о признании ее банкротом. В качестве причины франшиза указывает падение продаж и увеличение расходов.

Pizza Hut обанкротилась, несмотря на Горбачева
Фото: АР

Как сообщает газета The Wall Street Journal, юристы компании WK Capital Enterprises сообщили, что 56 ресторанов сети в различных штатах не смогли оплатить аренду за январь. Напрямую не сообщается о намерении продать сеть ресторанов. В WK Capital Enterprises дополнительных деталей не предоставили.

Некоторые россияне, наверное, помнят, что именно экс-президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламной кампании Pizza Hut. По версии журнала "Компания", гонорар Горбачева за съемки в клипе составил всего $160 тысяч. Телевизионный ролик, в котором Горбачев заказывает пиццу, а все сидящие аплодируют, транслировался по британскому телевидению. Сниматься в рекламе Михаилу Сергеевичу, видимо, понравилось. Несколько лет назад он согласился принять участие в съемках рекламного ролика австрийского железнодорожного концерна.

Напомним, ранее сетевые рестораны Pizza Hut и Taco Bell объявили, что будут избавляться от искусственных добавок в своих продуктах. На этот шаг они пошли, заботясь о потребителях и на фоне осознания вреда пищевых добавок.

В Taco Bell сообщили, что будут использовать настоящий перец вместо "вкуса черного перца", а также рассказали о планах по ликвидации транс-жиров в продуктах питания к концу года. Компания также избавилась от красителя №6 в своем сыре Начо. Как выяснилось, этот желтый краситель вызывает рак у лабораторных животных. Кроме того, решено отказаться от синего красителя №1, который использовался в соусе из авокадо.

"Желтый краситель является причиной опухоли надпочечников у животных, хотя это оспаривается промышленностью и FDA. Синий краситель может быть причиной опухолей почек у мышей, а также негативно отражается на нервных клетках. Также краситель может вызывать реакции гиперчувствительности", — считают ученые.

"Пицца Хат", в свою очередь, была намерена избавиться от искусственных красителей и консервантов. Оба ресторана являются частью Yum! — компании быстрого питания, которая также владеет KFC, хотя последняя еще не объявила, что будет осуществлять подобные меры.

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