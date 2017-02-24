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Источник Правда.Ру

Ведьмы со всего мира собираются околдовать Трампа

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В ночь на субботу, 25 февраля, ведьмы во всем мире собрались провести магический обряд против президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Independent.

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Клич колдуньи кинули по соцсетям. Они призывают присоединиться всех неравнодушных.

В рассылке они дают инструкцию, как "околдовать" Трампа. Цель ведьм — добиться ухода американского лидера.

К слову, к необычной акции присоединяются и звезды. Например, Лана Дель Рей; об этом она сообщила в своём Twitter.

Также сегодня стало известно, американские демократы разработали план по отстранению президента Дональда Трампа от власти. Документ представили после встречи членов партии с инвесторами во Флориде. Его разработал член партии Дэвид Брок. План содержит конкретные действия, которые приведут к импичменту Трампа до 2020 года.

В частности, инструментом противников Трампа будет критика каждой его ошибки. Как передает RT, демократы планируют создать целую команду, которая будет наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации.

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