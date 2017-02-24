Ведьмы со всего мира собираются околдовать Трампа

В ночь на субботу, 25 февраля, ведьмы во всем мире собрались провести магический обряд против президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Independent.

Клич колдуньи кинули по соцсетям. Они призывают присоединиться всех неравнодушных.

В рассылке они дают инструкцию, как "околдовать" Трампа. Цель ведьм — добиться ухода американского лидера.

К слову, к необычной акции присоединяются и звезды. Например, Лана Дель Рей; об этом она сообщила в своём Twitter.

Также сегодня стало известно, американские демократы разработали план по отстранению президента Дональда Трампа от власти. Документ представили после встречи членов партии с инвесторами во Флориде. Его разработал член партии Дэвид Брок. План содержит конкретные действия, которые приведут к импичменту Трампа до 2020 года.

В частности, инструментом противников Трампа будет критика каждой его ошибки. Как передает RT, демократы планируют создать целую команду, которая будет наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации.

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