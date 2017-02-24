Житель Москвы обратился в суд с требованием моральной компенсации за 4000 отправленных sms. Сообщения он посылал в рамках акции одной из компаний. Мужчина хотел выиграть машину.
Одно сообщение стоило больше 40 рублей. Москвич отправил 3962 таких sms.
— Истец действовал добровольно, ответчик не нарушил условия проведения акции, а правоотношения спорта были основаны на риске и соглашении о выигрыше, — поясняют в Таганском суде Москвы.
Получить компенсацию жителю столицы не удалось. Суд отказался удовлетворить его требования, объяснив, что лотерея не относится к услугам, оказываемым за плату, закон "О защите прав потребителей" на эти отношения не распространяется, сообщает РИА "Новости".
Еще одна курьезная ситуация, связанная с sms, произошла недавно в Москве. 23-летний житель столицы написал заявление в полицию на свою возлюбленную из-за удаления персональных данных с телефона, а также регулярное чтение его сообщений и электронной почты.
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