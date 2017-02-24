Кенийский фермер поит диких животных водой во время засухи

Фермер из Кении не дает диким животным умереть во время засухи. Он привозит им воду за 45 километров. Каждая такая поездка стоит мужчине больше 300 долларов.

Фото: © facebook. com/Patrick Kilonzo Mwalua

Местный фермер Патрик Килонзо Мвала организовал регулярные поставки воды к местам водопоя диких зверей, он привозит воду 4 раза в неделю, каждый раз — по 12 тысяч литров. Животные уже знают своего благодетеля и нередко ждут его у водопоя.

Благодаря его работе слоны, зебры, львы, буйволы и другие звери могут получать достаточное количество жидкости, которое позволит пережить им тяжёлое время.

Деньги на свои поездки фермер собирает на своей странице в "Фейсбуке".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", стало известно, какой будет Земля к 2050 году. К этому времени население Земли достигнет 10 миллиардов человек. Чтобы прокормить их всех, уже сейчас нужны коренные преобразования, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Планету ждет исчезновение лесов: уже уничтожена половина из них, а также засухи и наводнения.

В докладе утверждается, что в будущем люди будут потреблять меньше зерновых и больше мяса, фруктов, овощей и обработанных пищевых продуктов, что создаст дополнительное давление на ресурсы и приведет к росту темпов обезлесения, деградации земель и выбросов парниковых газов.

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