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Источник Правда.Ру

Пингвины пытались сбежать с церемонии открытия чемпионата РФ по фигурному катанию

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Живые пингвины стали непосредственными участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию, который стартовал в четверг на арене "Трактор" в Челябинске. Пингвины являются талисманами турнира.

По сценарию шоу, пингвины должны были занять место на пьедестале почета, но им эта идея не показалась хорошей — птицы предприняли попытку убежать от дрессировщика, передает ТАСС.

Опыт привлечения настоящих животных уже не первый для организаторов крупных стартов в Челябинске. Так, два года назад на чемпионате мира по дзюдо в церемонии открытия принял участие тигр. Он с удовольствием забрался на пьедестал почета, но, в отличие от пингвинов, никак не хотел уходить с его первой ступени. Чемпионат России по фигурному катанию завершится 25 декабря гала-представлением.

Ранее Правда.Ру сообщала, что в Перу пингвина пришлось доставить в полицейский участок. Малыша сотрудники правоохранительных органов пытались поймать на дорогах города Анкаш. Полицию вызывали местные автомобилисты, проезжающие в центральной части города, обнаружив на дороге беспокойного пингвина.

Они сообщили полицейским, что птица демонстрирует крайне неадекватное поведение и что ее жизнь в целом подвержена опасности, пишет Sky News. Полицейским с трудом удалось отловить маленького пингвина, очень напуганного происходящим вокруг-его несколько раз чуть было не сбила машина, а также немного потрепала пробегавшая мимо собака. В итоге сотрудники полиции забрали пингвина в участок и покормили.

Животные-обитатели зоопарков и артисты цирков нередко устраивают настоящую нервотрепку для работников этих заведений. Несмотря на то, что к людям они должны были привыкнуть по долгу службы, на посетителей животные могут наброситься, а могут и … обидеться.

К примеру, в индийском зоопарке тигрица сбежала от обиды на зрителей. Как передает Pioneer, тигрица Джамна сбежала вечером в минувшее воскресенье, 27 ноября, когда зоопарк был полон посетителей. По словам комиссара городской полиции Маниша Сингха, "при просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснились причины такого поведения хищницы — люди дразнили тигрицу, бросая в нее использованные жевательные резинки и мелкие камни".

Выросшее в неволе животное, сбежав из вольера, ни на кого не напало. Тем не менее пострадавших оказалось около сотни человек — все они получили травмы, в панике убегая от тигрицы.

Только спустя час сотрудники зоопарка смогли поймать беглянку, им удалось накинуть на Джамну сеть и обездвижить ее транквилизаторами, а затем водворить обратно в вольер.

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