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Компартия Испании выиграла в рождественскую лотерею 56 млн евро

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Более €56 миллионов выиграл в традиционную рождественскую лотерею областной союз коммунистической партии муниципалитета Пинос-Пуэнте (испанское автономное сообщество Андалусия).

Компартия Испании выиграла в рождественскую лотерею 56 млн евро
Фото: REX

Как сообщает газета El Mundo, в ходе нынешнего розыгрыша данная премия стала второй по величине. Билет со счастливым пятизначным номером, который печатается несколько раз в более чем 40 сериях, продавался в 20 км от Гранады в небольшом муниципалитете Пинос-Пуэнте, население которого составляет всего 20 тысяч человек.

Большинство призовых билетов купила коммунистическая партия, поэтому выигрыш будет разделен между всеми счастливчиками, число которых пока не уточняется.

В прошлом году одним из победителей рождественской лотереи в Испании стал безработный иммигрант из Сенегала Нгаме: ему досталась десятая часть главного приза El Gordo - 400 тысяч евро. Выиграв крупную сумму, он не поверил своему счастью. "Могу сказать, что бывали дни, когда у нас не было и пяти евро на двоих", - цитирует его британская газета The Guardian.

Отмечается, что восемь лет назад Нгаме попытался пробраться из Марокко в Испанию на переполненной деревянной лодке. Судно, на котором находилось 65 человек, чуть не потонуло, но испанской береговой охране удалось спасти Нгаме и его жену, после чего пара осталась на острове Тенерифе, а позднее перебралась в город Рокетас-де-Мар.

Добавим, данный розыгрыш проводится в стране с 1812 года и является одной из самых старых в мире. Она также считается крупнейшей в мире по размеру призового фонда, который составляет 70% от дохода, полученного от продажи билетов. За последний год организаторы лотереи разыграли в общей сложности €2,2 млрд. Среди испанцев розыгрыш El Gordo уже стал национальной традицией, в связи с чем во время праздников многие собираются со своими друзьями и коллегами, чтобы вместе приобрети билеты. В среднем же каждый подданный 46-миллионной Испании потратил на розыгрыш в текущем году около 64 евро, цена одного билета составляет 20 евро.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что дворник-везунчик, сорвавший главный приз в 168 млн евро в европейской лотерее  EuroMillions, решил больше не убирать улицы Брюсселя. Как сообщила газета Soir, осчастливленный житель Брюсселя фамилия которого не раскрывается из соображений безопасности, уже рассказал организаторам лотереи, что самый крупный в истории Бельгии выигрыш стал для него подлинным шоком. До сих пор наибольшая для Бельгии сумма выигрыша в EuroMillions составляла 100 миллионов евро.

Один билет в этой лотерее стоит всего два с половиной евро, участие в розыгрышах принимают почти 200 миллионов человек. Первый тираж лотереи EuroMillions прошел 13 февраля 2004 года в трех странах - Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран - Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии.

Жители Бельгии только в 2013 году потратили 964 миллиона евро на азартные игры. Такие данные публикует комиссии - регулятор индустрии развлечений. При расчетах эксперты комиссии суммировали доходы казино и залов с игровыми автоматами, а также средства, получаемые от пари, - за вычетом выигрышей игроков.

Если к указанной сумме прибавить 570 миллионов евро (за вычетом выигрышей), которые потратили бельгийцы на игру в национальную лотерею, то общая стоимость понесенных гражданами королевства расходов на азартные игры составила в 2013 году более 1,5 миллиарда евро, отмечали эксперты.

Напомним, в России самый крупный выигрыш в лотерею случился в феврале этого года: житель Новосибирска выиграл рекордную  сумму 358 миллионов рублей. При этом за лотерейные билеты он заплатил всего 1 800 рублей.

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