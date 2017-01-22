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День тюльпанов празднуют в Амстердаме

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Сегодня в столице Голландии праздновали национальный день тюльпанов. Около 15 тысяч голландцев и туристов собрались на центральной площади Дам, где раскинулся настоящий цветочный ковер, занимающий почти три тысячи квадратных метров

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Фото: соцсети

Праздник ознаменовал начало нового сезона тюльпанов. Подготовка к нему началась в сентябре. Сначала 200 тыс. тюльпанов высадили в специальных необогреваемых теплицах на 15 недель, затем еще на три недели они были помещены в обычные теплицы с температурой в 15-20 градусов и потом доставлены прямиком на площадь Дам в Амстердаме.

Красочным зрелищем можно будет любоваться еще несколько недель. Разнообразие оттенков и сортов ежегодно привлекает тысячи туристов.

При этом цветами можно было не только любоваться, но и брать их с собой домой: желающим цветы запаковывали в пластиковые пакеты вместе с луковицами, видимо для того,чтобы они дольше сохранялись. Однако попасть на площадь к лоткам с цветами не так уже и просто: тюльпановая зона перед Королевским дворцом огорожена забором, за которым своей очереди ждут тысячи желающий получить заветные цветы.

Национальный день тюльпана празднуется уже шестой год подряд. После этого дня цветы начинают поступать в продажу в самих Нидерландах и в других странах по всему миру. А совсем скоро, 20 марта 2016 года, заработает парк цветов Кекенхоф. Чуть позже зацветут и бесконечные тюльпанные поля. 

Кстати, несколько слов о парке Кекенхоф: это самый знаменитый цветочный парк в Европе.  Посетителей его поражает обилие красок. Расположенный возле Амстердама, Кекенхоф занимает более 32 гектаров прекраснейших садов. Ежегодно его посещает приблизительно 900 тысяч человек.

Парк окружен полями тюльпанов. Более чем 4,5 мл растений создают ощущение безграничности - кажется, что ты попадаешь в цветочный рай.

Задуман парк был как небольшой городок, в котором жители занимаются выращиванием луковичных растений. В современном виде парк открыт в 1949 году, сразу став местом проведения цветочных выставок.

Теперь же ежегодно голландские садоводы высаживают на этих плантациях около 7 миллионов луковиц различных сортов тюльпанов, а также гиацинтов и нарциссов. И все ради того, чтобы в течение двух месяцев их увидело огромное количество людей.

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