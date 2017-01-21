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Источник Правда.Ру

Мексиканца признали инвалидом из-за слишком большого полового органа

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Фото: REX

Соцслужбы Мексики признали инвалидом 50-летнего Роберто Кабрера, половой орган которого чуть больше 45 сантиметров. Теперь мужчина получает материальную поддержку, а также ходит в благотворительные организации за бесплатной пищей. Об этом сообщает Barcroft TV.

Кабрера не считает длину своего полового органа недостатком. Его все устраивает. Он рассказал журналистам, что хотел бы зарегистрировать это в Книге рекордов Гиннесса, но ему отказали.

Врачи оптимизма мужчину не разделяют. Медики предупреждают: это слишком опасно для здоровья. Они предлагали Кабрера сделать операцию по уменьшению полового органа, чтобы он мог заниматься сексом и завести детей, но он отказался.

Когда мужчина жил в США, он дважды пытался заняться сексом, но каждый раз отпугивал потенциальных партнёрш.

Проблемы есть не только в личной жизни, но и с работой. К примеру, мужчине не подходит форменная одежда, ему тяжело бегать. Правда, и здесь мексиканец нашел решение. Он планирует работать в порноиндустрии, передает "Лайф".

В прошлом году в башкирской деревне Никольск предложение "померяться достоинствами" закончилось трагедией. Во время пьянки мужчина совершил катастрофическое нападение на своего приятеля. Односельчане решили мериться своим мужским достоинством, и в ходе замеров один их них схватил топор и отрубил другому детородный орган.

"В течение двух дней двое мужчин беспробудно пили, из-за чего в доме разгорелась бурная ссора. Когда слова были исчерпаны, злоумышленник достал топор ударил им оппонента сначала по голове, затем отрубил его мужское достоинство", — сообщается в официальном пресс-релизе.

Далее следствие выяснило, что перед нападением приятели спорили о размере своих половых органов. Один из мужчин, вероятно, проигравший спор, сгоряча бросился к топору и решил избавиться от конкурента.

Как ранее сообщала Правда.Ру, мужское достоинство спасло жизнь 41-летнему хорвату Зорану Юрковичу. Ему удалось выжить после удара молнии. Как считают врачи, спас уроженца деревни Петровци его собственный пенис. пройдя через который заряд ушел в землю.

Когда началась гроза, мужчина ехал на велосипеде. Очередной разряд молнии попал Юрковичу прямо в голову. На Зоране была резиновая обувь, поэтому электричество не могло уйти в землю через его ноги, однако мужчина выжил благодаря радио с наушниками и собственным гениталиям. Вместо того чтобы пройти по всему телу, с большой вероятностью повредив внутренние органы и остановив сердце, заряд спустился по кабелю от наушников до радиоприемника, который велосипедист прикрепил на пояс, а затем вышел наружу через пенис мужчины.

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