Буш не смог справиться с дождевиком на инаугурации Трампа

Курьезный случай произошел на инаугурации Дональда Трампа 20 января. В соцсети после церемонии выложили серию фото, на которых Джордж Буш-младший пытается справиться с дождевиком.

фото: твиттер, @maxwelltani

Утром в день инаугурации стал накрапывать дождь. Многие пришли на церемонию с зонтами и в дождевиках. Не стал исключением и бывший президент США. Он взял дождевик с собой, однако надеть его оказалось не так-то просто. Битва Буша с дождевиком стала мемом в соцсетях.

Последовали ироничные комментарии в твиттере:

"Эй, Барак! Посмотри! Я прячусь! Барак! Барак! Смотри!", — шутит Robert, указывая на сидящего впереди Буша Обаму.

"Не великий президент, но он забавный", — считает Winstar.

"Лучшее, что я видела сегодня на инаугурации, — это Джордж Буш, пытавшийся справиться с дождевиком", — отмечает Katherine.

Кстати, перед инаугурацией о дожде пошутил и Дональд Трамп. Избранный президент США заявил, что не расстроен по поводу ожидающихся осадков на его инаугурации, так как дождь может доказать всем, что он не носит парик.

"Может пойти дождь, а может не пойти. Это неважно. Мне все равно", — сказал Трамп в четверг на приеме в Вашингтоне, трансляцию с которого вел телеканал CNN.

"Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы. Конечно, (на голове — ред.) будет беспорядок, но они увидят, что это мои настоящие волосы", — пошутил Трамп.

Во время традиционной речи после присяги Трамп рассказал о векторах своей будущей политики на посту президента.

На инаугурации Трамп отметил, что Америка станет выигрывать, как никогда раньше.

"Америка станет снова выигрывать, выигрывать, как никогда раньше. Мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги, новые мосты через всю страну. Мы вернем людям работу. Мы построим нашу страну руками американцев и трудом американцев", — подчеркнул Трамп. Трамп не обошел тему терроризма, пообещав стереть это явление с лица земли.

Затронув тему международных отношений, Трамп сказал, что Америка будет стремиться к дружбе со всеми странами, но при понимании, что все защищают свои интересы.

Он подчеркнул, что время пустых разговоров прошло, наступает эра действий.

"Когда Америка едина, ее не остановить", — сказал 45-й президент США. Также миллиардер напомнил слоган своей предвыборной кампании: "Мы сделаем Америку снова великой!".

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