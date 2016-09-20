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Источник Правда.Ру

Сын богатейшего китайца купил своей собаке восемь iPhone7

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Целых восемь новых iPhone 7 приобрел для своей собаки, маламута Коко, 28-летний Ван Сыцун, сын "короля недвижимости континентального Китая" Ван Цзяньлиня.

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Фото: Wang Sicong/Wang Coco is a bitch/Welbo

В первый же день продаж iPhone 7 в соцсети Weibo, где у собаки есть собственный аккаунт с 1,9 миллиона подписчиков, были были опубликованы её снимки с коробками, в которых предположительно находятся смартфоны, сообщает  сообщает Daily Mail со ссылкой на китайские СМИ.

Комментаторы предположили, что владелец животного захочет их разыграть или подарить, но тот не стал раскрывать свои намерения относительно дальнейшей судьбы гаджетов.

И это не первый роскошный подарок, который сделал Ван Сыцун  своей собаке. Годом раньше Коко получила сразу двое золотых часов Apple стоимостью по 12 тысяч долларов за штуку.

"У меня двое новых часов! Мне полагается четверо часов, потому что у меня четыре лапы. Но это был бы уже полный китч. Поэтому я решила обойтись двумя парами, это для меня в самый раз. А у тебя есть такие часы?" (из подписи к снимку в Weibo)

В том же месяце собаке в подарок  хозяин преподнес розовую сумку Fendi.

Ван Сыцун - успешный бизнесмен и один из самых состоятельных китайских предпринимателей в возрасте до 30 лет. Он учился в Сингапуре и в Лондоне, и является единственным наследником своего отца, самого богатого человека в Китае по версии Forbes с состоянием в 24,2 миллиарда долларов.

Своей собаке он посвятил интернет-магазин Coco Wang, в котором продаётся специальная линия игрушек и аксессуаров для животных.

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Фото: Wang Sicong/Wang Coco is a bitch/Welbo

Отдыхать собачка тоже отправляется почти по-королевски: полет проходит на частном самолете, затем Коко встречает автомобиль с личным шофером, который доставляет любимицу бизнесмена в роскошные элитные апартаменты.

Как писала Правда.Ру, домашним любимцам не только делают шикарные подарки. Им нередко хозяева оставляют наследство, подчас - довольно немалое. Как, к примеру, сделала одна жительница Италии, завещав после смерти мужа своей собачке 2 миллиона евро.

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