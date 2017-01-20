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Источник Правда.Ру

Психологи рассказали, почему женщины такие сплетницы

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Обмен секретами повышает в крови женщин уровень окситоцина, гормона семейного счастья, что объясняет их тягу к развлечениям подобного рода и объединению в группы сплетниц.

Психологи рассказали, почему женщины такие сплетницы

"Каждый раз, когда мои коллеги и я обменивались сплетнями, мы чувствовали себя более сплоченными. Я начала задумываться о том, что именно нас объединяет, и существуют ли некие биохимические причины для этого чувства близости", — рассказывает Наташа Брондино из университета Павии в Италии.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Psychoneuroendocrinology, Брондино и ее коллеги собрали группу из более чем двадцати студенток. Их разбили на случайные группы, предложив принять участие в "ничего не значащем" испытании.

Ученые заставили ждать участниц эксперимента несколько минут перед началом опытов. В каждой группе присутствовали незнакомые им студентки, а также актриса, которая рассказывала девушкам сплетни о беременности одной из их подруг, не участвовавшей в опытах, или же просто завязывала эмоциональный разговор о своей травме, мешавшей ей заниматься спортом.

После того, как время ожидания заканчивалось и эксперимент "начинался", ученые собирали пробы слюны и просили студенток заполнить какие-то анкеты. Изучив пробы слюны, ученые обнаружили, что сплетни повышают уровень окситоцина. При этом, на уровень гормона счастья влиял только сам факт того, что девушкам рассказывают чьи-то секреты и тайны.

Исследователи пришли к выводу, что сплетни и кружки их любителей возникают именно из-за действия окситоцина, а не каких-то других факторов. По мнению Брондино и ее коллег, данная особенность поведения играла важную роль в эволюции человека в прошлом, и, вероятно, продолжает это делать сегодня. Психологи уверены, удовольствие от общения и обмена секретами помогало нашим предкам устанавливать неформальные правила жизни в больших группах, оценивать репутацию и поддерживать доверие между их членами.

Напомним, ранее психологи выяснили, что зависть вызвана неполадками мозга. Французские ученые из Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) решили проверить, существуют ли нейрофизиологические показатели зависти, или же это просто черта характера. Как выяснилось, у завистников, хронических ревнивцев и конформистов работа мозга отличается от нормальной. Исследователи показали группе добровольцев два небольших видеоролика. В первом можно было увидеть конфету, лежащую на столе. На втором видео чья-то рука выбирала одну из нескольких конфет в разноцветных фантиках.

После просмотра зрителей просили пофантазировать: какая конфета из показанных, по их мнению, была самой вкусной? Самой лакомой большинству добровольцев показалась та конфета, которую выбрал неизвестный из второго ролика. Сработал простой подсознательный механизм: если кто-то выбрал эту конфету — значит, она лучшая.

Эта логическая цепочка свойственна не только людям, испытывающим зависть, но и тем, кто склонен всегда придерживаться мнения большинства, то есть конформистам, а также ревнивцам (только в их случае порядок обратный — наиболее привлекательный объект противоположного пола они считают наиболее популярным, отчего и мучаются).

Одновременно при помощи МРТ исследователи наблюдали за работой мозга волонтеров. Во время просмотра роликов и ситуации выбора "самой вкусной конфеты" ученые отметили повышенную активность зеркальных нейронов в теменной доле и в премоторной коре участников эксперимента. Напомним, зеркальные нейроны мозга возбуждаются при выполнении определенного действия или при наблюдении за выполнением этого действия кем-то другим (отсюда их название).

Считается, что зеркальные нейроны играют важную роль в процессе обучения — к примеру, освоения нового языка. Области полосатого тела и префронтальной коры помогают индивиду решить, стоит ли объект его внимания и активной деятельности. В данном эксперименте ученые сделали вывод, что система зеркальных нейронов тоже участвует в системе оценки объекта.

Вывод французских ученых весьма логичен: чем больше связаны система оценки и система подражания в мозге, тем более завистливым или конформным оказывается человек. Ученые предположили, что у конформистов, желающих непременно "быть как все", а также патологических завистников просто нарушена работа мозга.

Кстати, стремление менять свое мнение вплоть до прямо противоположного, подстраиваясь под собеседника, характерно и для патологических лжецов. Похоже, что сотрудники INSERM не ошибаются, и у завистников, подхалимов и конформистов действительно проблемы на уровне центральной нервной системы.

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