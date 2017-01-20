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Источник Правда.Ру

Ученые рискнули понюхать самый вонючий фрукт

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Ученые нашли разгадку, почему считающийся деликатесом, вкуснейший, как говорят туристы, фрукт дуриан так плохо пахнет. Специалисты определили концентрацию пахучих веществ, выделяемых плодом.

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Фото: Fotodom.ru/DP

Ученые из расположенного в германском городе Фрайзинг исследовательского центра рассчитали концентрации различных веществ, выделяемых дурианом, и определили их минимальное количество, необходимое для того, чтобы почувствовать их запах. Разделив первый показатель на второй, исследователи получили значение ароматной активности (odor activity value, OAV). Удалось установить 19 активных "ингредиентов" убойной смеси.

Причем, чтобы воссоздать ужасный запах, хватит всего двух из них. Ими оказались этил-(2S)-2-метилбутаноат и 1-(этилсульфанил)этантиол, сообщает РГ.

Добавим, в некоторых странах фрукты запрещено хранить в гостиницах и провозить в общественном транспорте. При этом в мякоти плода высокое содержание витаминов С и B, тиамина, меди, железа и ненасыщенных жиров.

Как сообщала Правда.Ру, ученые составили рейтинг самых противных для человека вещей. К примеру, самыми неприятными вкусами наш организм считает горький и кислый. Из запахов наибольшее отвращение у людей обычно вызывает запах сероводорода, или, как его еще называют, запах тухлых яиц.

А вот экзотический источник неприятного запаха — тропический фрукт под названием дуриан. Он растет в Юго-Восточной Азии. На вид он напоминает кокос с шипами, а под оболочкой скрывается кремового цвета мякоть. Об аромате дуриана буквально слагают легенды. Какими только эпитетами его не награждают! Запах разлагающейся плоти, протухшей луковицы, грязных носков, туалета, тухлых яиц…

Англичанин, посетивший Сиам в XIX веке, так описывает свои впечатления от аромата дуриана: "Это сродни поеданию селедки с сыром с плесенью над открытым канализационным люком". Душок от дуриана настолько ужасен, что с ним не пускают в большинство общественных мест: просят сначала доесть и выбросить. А едят этот фрукт многие: в противоположность ужасающему запаху, вкус у дуриана божественный. Очевидцы утверждают, что он напоминает вкус изысканного сливочно-ванильного крема. Местное население очень любит добавлять незрелые вареные плоды в состав разных блюд.

В Малайзии плоды дуриана используются для придания вкуса конфетам, мороженому и пирожным. Дуриан — отличная база для молочных коктейлей, а вот с алкоголем он несочетаем. Туристы обычно пробуют дуриан так, как люди впервые пробуют водку: резко выдохнув и зажав нос. Говорят, что, однажды попробовав мякоть "вонючего фрукта", хочется есть его снова и снова.

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