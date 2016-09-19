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"Наркоборцами" убита дочь английского барона, хозяина сети притонов в Маниле

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В Маниле дочь английского барона предположительно стала жертвой объявленной филиппинским правительством войны с наркотиками. 10 сентября тело 45-летней Марии Авроры Мойнихан было обнаружено с огнестрельными ранами на одной из улиц столицы.

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 Как рассказал главный инспектор полиции Тито Джей Куден, убийцы оставили рядом с телом записку, обвиняющую Мойнихан в "сбыте наркотиков среди знаменитостей". Отец убитой — Энтони Патрик Эндрю Кейнс Беркли Мойнихан бежал на Филиппины в конце 1960-х годов. На родине его обвиняли в мошенничестве. В 1991 году он скончался в Маниле, где ему принадлежала сеть публичных домов.

Отмечается, что в феврале 2013 года Мария Аврора Мойнихан, имевшая двойное гражданство, была арестована в пригороде Манилы по обвинению в хранении наркотиков, а позднее освобождена под залог.

В мае этого года на Филиппинах был избран президентом Родриго Роа Дутерте, который выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, не говоря уже о наркоторговцах.

 Согласно данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 2,4 тысячи человек, связанных с наркоторговлей.

Стоит напомнить, что нынешний президент Филиппин человек - весьма несдержанный и жесткий. Ранее он сделал резкое заявление из-за сообщений о том, что президент США в ходе их встречи намерен затронуть вопрос убийства более двух тысяч филиппинцев в ходе борьбы с преступностью после избрания Дутерте. Президент Филиппин потребовал от Барака Обамы "уважительного отношения" и пригрозил "проклясть" его на саммите АСЕАН.

Это не первый случай потенциальных стычек между главами государств. Некогда австралийский премьер-министр Тони Эббот заявил, что готов вызвать на словесную дуэль президента России Владимира Путина на саммите G20, который состоится в ноябре в Брисбене. Во время этого противостояния австралийский политик пообещал повалить своего искушенного в спортивных единоборствах конкурента на землю.

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Темы наркотики британский барон
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