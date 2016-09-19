Рамзан Кадыров чествовал чеченских женщин в шлеме, с мечом и копьем. ВИДЕО

Временно исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел праздинчное мероприятие в грозненском дворце "Сафия" в честь Дня чеченской женщины. На торжество Рамзан пришел в доспехах, с мечом и копьем.

Во дворце собрались известные женщины республики, а также девушки из местных творческих коллективов.

"Нас радует, что жительницы Чечни с каждым годом достигают новых высот в науке, культуре, здравоохранении, общественной жизни. Я тепло поздравил всех женщин Чечни, пожелал мира и процветания. Все девушки получили прекрасные букеты. А на улице ночное небо осветили огни праздничного салюта!" — написал Рамзан Кадыров на своей страницев Instagram.

День чеченской женщины ежегодно отмечается в республике в третье воскресенье сентября с 2009 года.

Отметим, что по итогам выборов, Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона. после обработки 15,16% протоколов он набирает 97,05% голосов.

Кандидат от Партии роста Идрис Усманов набирает 1,47%, выдвиженец коммунистов Гаирсолт Батаев — 0,87%, лидер регионального отделения "Справедливой России" Султан Денильханов — 0,54%

Согласно данным информационного центра ЦИК РФ, данные еще обрабатываются.

Видео смотрите ниже.

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