Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом

Занимательные Новости

Вирусы обладают некой формой коллективного разума и умеют распознавать "метки", которые оставляют в клетках их конкуренты и родичи.

Биологи: вирусы умеют говорить друг с другом
Фото: Fotodom.ru/DP

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, между бактериями и вирусами уже миллионы лет идет беспрерывная война на выживание. Так, в каждом миллилитре морской воды содержится до миллиарда вирусов бактериофагов, поражающих бактерий, примерно 70% морских микроорганизмов заражены ими.

По мнению израильских ученых, за миллиарды лет эволюции вирусы научились обходить внимание защитных систем микробов, которые, в свою очередь, разработали систему CRISPR-Cas9, которая находит следы вирусной ДНК в геноме микроба и заставляет его совершить суицид для защиты соседних бактерий. Вирусы ответили на эти меры "эволюционной обороны", создав антивирус, подавляющий CRISPR-Cas9.

Ротем Сорек из Института науки Вейцманна в Реховоте и его коллеги попытались понять, как микробы оповещают друг друга о присутствии вируса и готовятся к отражению его атаки. Исследователи вырастили колонию бацилл, заразили их бактериофагом phi3T, а после чего отфильтровали жидкость, которую выделяли микробы во время заражения колонии.

Часть раствора биологи добавили в новую колонию бактерий, чтобы те сигнальные молекулы погибших микробов подготовили других участников эксперимента к новой атаке вирусов. Однако, реальность оказалась совершенно иной.

Выяснилось, что короткие белковые молекулы arbitrium, которые биологи выделили из этого раствора, на самом деле были предназначены для общения вирусов друг с другом, а не бактерий. Их "авторами" были не микробы, а бактериофаги. Оказалось, что в присутствии arbitrium вирусы "уходят в подполье", встраиваясь в ДНК бактерий вместо того, чтобы бурно размножаться в них и уничтожать клетки. Подобная система сигналов, как объясняют ученые, работает как своеобразная форма коллективного разума вирусов, который позволяет им гибко координировать свое поведение.

Напомним, ранее ученые обнаружили в кишечнике человека  бактерии, которым для выживания необходимы выделяемые мозгом химические вещества.

Статья в журнале New Scientist под авторством Филипа Стрэндвица и его коллег из Северо-восточного университета (Бостон) сообщает, что недавно открытый вид кишечных бактерий KLE1738 растет и размножается, только если кормить их молекулами гамма-аминомасляной кислотой, которая является тормозным нейромедиатором центральной нервной системы человека и других млекопитающих.

Вещество подавляет сигналы нервных клеток, что снимает возбуждение и оказывает успокаивающее действие. Таким образом, налицо первое доказательство того, что микрофлора кишечника может влиять на мозг и настроение человека. По данным Стрэндвица,  при удалении блуждающего нерва этот эффект исчезает. Сейчас биолог пытается обнаружить другие кишечные микробы для разработки новых антидепрессантов.

Ранее анализ ДНК бактерий, живущих на коже и в кишечнике человека, помог ученым выделить два мощных антибиотика - гумимицин, А и гумимицин В, которые способны бороться с неуязвимыми "супербактериями".

Как пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Chemical Biology, данные антибиотики могут работать в качестве своеобразного "усилителя" для других лекарств.

"Их действие на цепочки синтеза жизненно важных веществ в микробах можно сравнить с тем, как если бы вы взяли шланг и пережали его в двух местах. Ни первое, ни второе пережатие не могут полностью остановить поток воды сами по себе, однако их комбинация постепенно останавливает поток", - рассказывает Шон Бреди из университета Рокфеллеров (США).

Возникновение у бактерий устойчивости к антибиотикам заставляет фармацевтов создавать все новые и новые виды лекарственных средств. Проблемой устойчивости к антибиотикам во всем мире занимаются передовые научные центры. Однако разработка нового антибиотика стоит от 800 миллионов до миллиарда долларов, и уходит на это обычно 8-10 лет.

Американским ученым удалось заметно удешевить и убыстрить этот процесс, разработав необычную методику компьютерного анализа генов, которая позволяет находить в виртуальной ДНК микробов и многоклеточных живых существ, связанных с производством молекул, способных уничтожать болезнетворных бактерий. Данный алгоритм ученые протестировали на человеческом микробиоме, совокупности ДНК микроорганизмов, живущих в нашем кишечнике и на поверхности кожи.

Проанализировав тысячи геномов бактерий, живущих в нашем организме, ученые выделили шесть десятков генов, "прочтение" которых должно заставлять клетку синтезировать молекулы, похожих на антибиотики. Оказалось, два из них, получившие имена гумимицин, А и гумимицин В, были особенно эффективны в борьбе против бактерий, уничтожая не только "обычные" штаммы стафилококка, стрептококка и кишечной палочки, но и их версии, стойкие к действию обычных антибиотиков. Исследовали провели эксперимент, заразив несколько мышей смертельной дозой стафилококка, и грызуны, которые получали порции лекарства на базе гумимицинов и традиционных антибиотиков, успешно пережили инфекцию.

По словам ученых, интересным является и то, что бактерии родококки, в которых были найдены эти вещества, в естественных условиях "скрывают" их и не синтезируют данные антибиотики при их выращивании в пробирке.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Наталья Касперская о том, кто создает вирусы
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Открытия
Топ-6 китайских археологических находок
Партии
Тут помню, тут не помню: СПЧ поразила избирательная амнезия
Как отстоять права
Рейдеры вместо дорожников: Кто будет строить дороги в Подмосковье
Читательский топ
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Политика
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Мир
Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
Любовь Степушова Нефть Гамбии разделит охранник магазина Любовь Степушова Дмитрий Нерсесов Трамп не будет ссориться с бензоколонкой Дмитрий Нерсесов Андрей Соколов Оборотни и эльфы либерального бомонда Андрей Соколов
Комментарии
vkontakte_266383607 Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Леонид Котин Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Кремль назвал источник истеричной русофобии в Прибалтике
Willam Shkavolyak Спецдоклад Брюсселя: Трамп идет крушить Европу
Vlad Lesik Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Николай Черезов Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Валерий Мельников(Mail.Ru) Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?