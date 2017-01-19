Сенсационная находка доказывает наличие воды на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты необычные отложения глины, покрытые трещинами, подобными тем, которые остаются на глинистой почве после сильных дождей.

"Даже с большого расстояния видны эти пятиугольники и другие структуры, которые мы нигде не видели на Марсе. Все это очень похоже на то, как растрескивается грязь на дороге, когда она высыхает", — рассказал Нэйтан Cтайн из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

Отметим, ученые не могли обнаружить достоверные следы существования воды на красной планете до марта 2013 года, когда марсоход нашел первые признаки существования воды в виде залежей глины. Сейчас Стайн и его коллеги нашли новые свидетельства того, что вода в кратере Гейл действительно присутствовала.

Как сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА, ученые изучали камень, который был найден во время одной из последних стоянок Curiosity, когда аппарат был вынужден временно прекратить движение из-за технических неполадок. Тогда ученые и обратили внимание на необычный "пупырчатый" камень, позже им удалось найти на нем окаменевший растрескавшийся слой глины, трещины в котором были заполнены песком и другими породами, встречающимися на дне озер и рек.

Ученые сразу окрестили находку "Старым Пропойцей". Помимо различий в химическом составе материала трещин и самой глины, говорит и то, что камень находится между двумя толстыми прослойками особых "зеброобразных" песчаников и глин, аналоги которых формируются на дне пересыхающих озер на Земле. Также аргументом является возраст камня. По мнению исследователей, он сформировался примерно три миллиарда лет назад, когда Марс начал превращаться в холодную и безводную планету.

Данное открытие подтверждает теорию о том, что Марс переживал серию "мокрых" эпох и засух примерно 3,5-3 миллиарда лет назад, когда его вода начала испаряться в космос. Как предполагают ученые, озера в кратере Гейла периодически возникали и высыхали, оставляя после себя подобные окаменелые "корки" из ила, глины и других осадочных пород.

Добавим, ученые из РАН считают, что на Марсе могут находиться "оазисы" из воды с примитивными формами жизни. Они могут быть расположены в приполярных областях Красной планеты. Такое предположение сделал заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов.

На такую возможность указывает наличие водяного льда в грунте. Его на Красной планете очень много. А в приполярных районах он и вовсе — основной породообразующий элемент.

Как раз эта примитивная форма жизни, о которой идет речь, может быть причиной выбросов в атмосферу метана, которые регистрируют на Марсе. А в твердых глыбах, уверен ученый, могут находиться фрагменты древних микроорганизмов, которые населяли Марс более 3,5 миллиардов лет назад. Тогда планета была похожа на Землю: имела более плотную атмосферу и похожее на земное сильное магнитное поле.

Однако, исследование, проведенное Аленом Менье из Университета Пуатье (Франция), показывает, что слои глины могут указывать всего лишь на процессы вулканической активности.

Наличие залежей глины со значительным содержанием молекул воды, найденных во второй половине 2000-х годов зондом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), поначалу внушило ученым надежду на то, что в незапамятные времена на Марсе могла существовать жизнь. Это могло происходить в так называемый Ноев период (около 3,8-3,5 миллиарда лет назад). Астрогеологи предположили, что слои глины, относящиеся к той эпохе, могли сформироваться либо в результате взаимодействия грунта с водой морей, рек и океанов, расположенных на поверхности планеты, либо благодаря выходу воды на поверхность из недр через гидротермальные жерла. На Земле такого количества жидкой воды было бы достаточно для зарождения микроорганизмов.

Ученые считают, что на протяжении определенного периода на Марсе могла существовать вода в жидком состоянии. Вулканы растопили лед под поверхностью планеты, и вода вытекла наружу. Какое-то время спустя она начала испаряться, о чем свидетельствуют найденные на планете соединения сульфатов.

В 2004 году орбитальный зонд "Марс Одиссей" нашел под поверхностью планеты залежи водяного льда. А в 2008 году зонд "Феникс", совершивший посадку вблизи северного полюса, сумел добыть воду из марсианского грунта. После этого вопрос о наличии воды на Марсе был окончательно решен.

Исследователи полагают, что за последние 3,5 миллиарда лет марсианский климат не менялся, оставаясь холодным и сухим. Однако при этом время от времени на поверхности планеты возникают небольшие озера, когда геотермальное тепло растапливает лед.

Впрочем, утверждать что-либо наверняка пока нельзя. Для того чтобы получить достоверные результаты, необходимо провести анализ грунта на месте при помощи мощного микроскопа. Марсоход Curiosity, к сожалению, не оснащен аппаратурой подобной мощности. Также можно попробовать доставить на Землю определенные редкоземельные элементы.

И все же надежда на то, что когда-то на Марсе была "настоящая" вода в виде морей и рек, остается. Так, морфологические особенности кратера Гейла, где сейчас находится Curiosity, указывают на то, что на его месте располагалось озеро, а вовсе не вулкан…

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