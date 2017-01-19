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В Китае обнаружены гробницы возрастом свыше 1,7 тысячи лет

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В провинции Хунань на юго-востоке Китая археологи обнаружили кирпичные гробницы, возраст которых превышает 1,7 тысячи лет.

В Китае обнаружены гробницы возрастом свыше 1,7 тысячи лет
Фото: АР

Как пишет газета "Жэньминь жибао", всего в уезде Гуйдун городского округа Чэньчжоу нашли три усыпальницы, крыши которых сделаны из клинообразных кирпичей, украшенных различными узорами. По мнению ученых, одна из гробниц относится к окончанию династии Восточная Хань (25-220 годы), вторая, предположительно, была построена во время начала правления династии Западная Цзинь (265-316 годы).

Недавно китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч, возраст которого приблизительно 2300 лет. Как сообщало Международное радио Китая, находка относится к периоду Сражающихся царств, длившегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.

В декабре прошлого года в провинции Хэбэй ученые также раскопали древнюю гробницу, ее возраст насчитывает около двух тысяч лет. Длина гробницы составляет шесть метров, ширина — 6,6 метра. В гробнице были обнаружены в общей сложности 49 предметов, в числе которых изделия из керамики, нефрита и бронзы. По мнению археологов, вероятно, часть найденной гробницы ранее была разграблена.

Отметим, что расхищение древних гробниц — довольно популярный вид заработка в Китае, хотя власти республики привлекают к ответственности любителей выкопать древние артефакты. К примеру, в конце августа текущего года за расхищение древних гробниц была осуждена банда из 38 человек. Согласно решению суда города Бэньси в провинции Ляонин, лидер банды по имени У Аньцзе приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы, оставшиеся члены банды получили тюремные сроки от одного года до девяти лет.

Хотя традиционно китайцы верят, что беспокоить умерших и расхищать гробницы — значит навлечь на себя неудачу, хищения из гробниц приобретают невероятно крупные масштабы. Дошло до того, что желающих поживиться в древних захоронения стали обучать на специальных курсах. Так, в Хэнани, где была расположена древняя столица Лоян, будущих грабителей научат ремеслу за 200 юаней ($30) в день. 

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