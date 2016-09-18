Француз судится с полицией из-за фотографии с улыбкой

В суде будет отстаивать свое право на улыбку для фотографии в паспорте гражданин Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Эта история началась в январе 2013 года, когда французская полиция отказались выдать новый паспорт гражданину только потому, что на фотографии он не был запечатлен «с нейтральным выражением лица», как это положено для официальных документов.

После этого Тьерри Х (имя изменено, фамилия не сообщается) подал жалобу в суд. Адвокат Ромэн Буле подчеркнул в интервью изданию, что «в тексте закона не говорится о том, что на фотографии нужно быть с нейтральным выражением лица или с закрытым ртом. Внутриминистерским циркуляр не может являться источником права (он служит только для разъяснения закона сотрудникам, - прим. ред.)».

Адвокат даже привел в пример Джоконду: «Уже 500 лет мир задается вопросом улыбается ли Джоконда на самом деле или нет. Если такое количество специалистов со всего мира до сих пор не могут прийти к единому мнению по этому поводу, то уж префектуре полиции точно не решать такие вопросы - является ли улыбка нейтральным выражением лица или нет», заявил защитник.

Административный суд должен рассмотреть дело 29 сентября.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, несколько лет назад гражданин Австрии Нико Альм добился выдачи водительских прав с фотографией, где у него на голове красуется дуршлаг. Столь необычный головной убор, по его словам, является непременным "атрибутом его религиозных убеждений".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня