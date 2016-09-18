Расшифрована уникальная эпитафия женщины из Древнего Египта, адепта двух религий

Древняя каменная табличка размером с планшет поведала очень необычную историю женщины, которая умерла 1700 лет назад. Надпись на табличке расшифровал профессор-лингвист Линкольн Блумелл из университета Бригама Янга (США), отыскав этот артефакт в коллекции древнегреческих и коптских исторических памятников при университете штата Юта.

Университетская библиотека получила эту коллекцию в дар от частного лица в 1989 году, но с тех пор изучением дареных артефактов никто не занимался. Каменная табличка с вырезанными на ней греческими буквами числилась в описи как "коптская надпись, датировка - конец периода использования греческого алфавита, не ранее второго века и не позднее третьего века нашей эры".

Табличка была найдена в Египте, использованный в надписи алфавит - греческий, отсюда и возникло предположение, что артефакт - коптский.

"Мы составили такое описание и считали его верным последующие 27 лет, но мы ошиблись, - признается Луиза Пултон, куратор отдела редких книг в библиотеке университета штата Юта.

Профессор Блумелл провел тщательное исследование таблички с потрясающим результатом. Надпись оказалась эпитафией, посвященной женщине по имени Елена. Расшифрованный профессором текст с каменной таблички: "В мире и благодати Ама Элене, иудейка, любящая сирот, скончалась. Без малого 60 лет она шла по стезе милосердия и благих деяний, и была благословенна на этом пути".

Блумелл не мог не обратить внимание на два взаимоисключающих слова: Ἰουδαία (иудейка, еврейка) и Ἄμα (Ама) - так в Египте II-III веков называли только христианских монахинь и близких к ним мирянок. Вне христианского круга обращение "Ама" никогда не использовалось.

Упоминание двух вероисповеданий в отношении одного человека - случай беспрецедентный.

Помимо этой уникальной особенности, текст на каменной плите содержит и другую ценную информацию. Например, можно сделать вывод о присутствии евреев в Египте в 200-е годы после кровавых еврейско-римских войн и восстаний II века, когда во многих провинциях Римской империи еврейская диаспора была практически уничтожена.

Как отметил Блумелл, Елена была славной женщиной при жизни и обрела внезапную славу через 1700 лет после смерти. Ученые будут ломать голову над загадкой двух ее религий, а простые люди, возможно, задумаются, какую память мы собираемся оставить после себя.

Надо сказать, что древняя история Египта до сих пор хранит немало загадок, к примеру, так называемая "древнеегипетская Атлантида". Сейчас полным ходом идут исследования подводных городов Древнего Египта, которые начались еще в 1984 году. Многочисленные экспедиции добавляют в археологическую коллекцию все новые находки.

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