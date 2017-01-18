Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В США продают мотоциклы "Урал" в комплекте с бутылкой водки

Занимательные Новости

Ирбитский мотоциклетный завод представил новую версию мотоцикла "Урал" для американского рынка.

В США продают мотоциклы Урал в комплекте с бутылкой водки
Фото: vk.com/photo-56203949_366864578

Как сообщает издание "Авторевю", модель Ural Ambassador Limited Edition, создание которой приурочено к 75-летию завода, выпустили ограниченным тиражом в 25 экземпляров.

Новая версия не отличается от остальных "Уралов" техническими характеристиками. Зато есть изменения в комплектации, в которую включены различные опции и аксессуары. Главная особенность мотоциклов серии — фирменная "аптечка", состоящая из бутылки водки, банки рыбных консервов и пачки жевательной резинки.

Цена мотоцикла составляет 16,5 тысячи долларов — около 968 тысяч рублей.

Отметим, голливудский актер Брэд Питт известен своей страстью к мотоциклам. Несколько лет назад его коллекцию, в которой числятся дорогостоящие эксклюзивные модели, пополнил новенький байк родом из России.

В Калифорнии русский мотоцикл Урал "Турист" с коляской выглядит уж если не эксклюзивом, то экзотикой точно. Обычно Брэд Питт гоняет на своих байках в одиночестве. Но однажды папарацци сфотографировали актера, рассекающего на "Урале" в компании своего приемного сына Пакса. Актер явно получает удовольствие от новой "игрушки": на фото видно, как актер восседает на байке с весьма довольным видом.

Напомним, Ирбитский мотоциклетный завод - единственный в России завод, который производит машины тяжелого класса. Расположен в Свердловской области и основан в 1941 году. Во время Великой Отечественной войны завод поставил на фронт почти 10 тысяч мотоциклов М-72.

В 2013 году шла проработка вопроса, о выходе Ирбитского мотоциклетного завода на рынок Китая. В планах было открытие нескольких дилерских центров "Урала" в крупнейших городах КНР. Было подписано соглашение с компанией Yiqi Motorcycles Trading Co., в соответствии с которым эта компания станет эксклюзивным дистрибьютором российских мотоциклов марки "Урал". Продажи начались в апреле 2014 года. В том же году должна была открыться дилерская сеть в Таиланде. Первые поставки начались в 2015 году.

На основе коллекции завода создан Ирбитский государственный музей мотоциклов, который насчитывает более 120-ти транспортных единиц. Это не только мотоциклы тяжелого класса, но и автомобили, вездеходы производства ИМЗ; дополняют техническое собрание музея 48 двигателей внутреннего сгорания. Музейная коллекция мотоциклов уникальна — она отражает основные тенденции развития отечественного и мирового мотоциклостроения, представленного моделями ведущих мотоциклетных фирм Англии, Германии, Италии, США, Японии.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Девушки и мотоциклы. Как хранить мотоцикл зимой?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Россию и Украину судит родной брат "пуделя"
Практика
Люди и государства теперь живут в долгах
Украина
Без внешней поддержки киевская власть обречена
Читательский топ
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии
Крым в ООН вспомнит Украине все издевательства
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт

Источники сообщили об освобождении экс-офицера МВД Сергея Аракчеева, о помиловании которого неоднократно просили президентов Владимира Путина и ранее Дмитрия Медведева

Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Мир
Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Экономика
Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа

Российский лидер назвал сообщения о компромате "очередной фальшивкой".

Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Человек
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Мир
Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
Любовь Степушова Россию и Украину судит родной брат "пуделя" Любовь Степушова Андрей Соколов Оборотни и эльфы либерального бомонда Андрей Соколов Юрий Носовский Умный тренажер поможет российским стрелкам Юрий Носовский
Комментарии
сергей петкевич СМИ: Россия правит миром, несмотря на множество своих проблем
Александр Шмат Названо главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором"
INTOLERANT Атлантический совет: В 2035 году мир может рухнуть
INTOLERANT По старой схеме: Трампа собираются засудить за приставания
Русский Болгарин Древние славяне – народ из голодного леса
Николь Смитт Национальные особенности женской красоты
Джанибек Абдурахманов Эрдоган станет президентом "молчаливого большинства" — эксперт
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Евросоюз в шоке и ждет конца
Сергей Кравцов(Mail.Ru) СМИ: Россия правит миром, несмотря на множество своих проблем
magomet delov Импичмент Трампа станет для США катастрофой
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?