В США продают мотоциклы "Урал" в комплекте с бутылкой водки

Ирбитский мотоциклетный завод представил новую версию мотоцикла "Урал" для американского рынка.

Фото: vk.com/photo-56203949_366864578

Как сообщает издание "Авторевю", модель Ural Ambassador Limited Edition, создание которой приурочено к 75-летию завода, выпустили ограниченным тиражом в 25 экземпляров.

Новая версия не отличается от остальных "Уралов" техническими характеристиками. Зато есть изменения в комплектации, в которую включены различные опции и аксессуары. Главная особенность мотоциклов серии — фирменная "аптечка", состоящая из бутылки водки, банки рыбных консервов и пачки жевательной резинки.

Цена мотоцикла составляет 16,5 тысячи долларов — около 968 тысяч рублей.

Отметим, голливудский актер Брэд Питт известен своей страстью к мотоциклам. Несколько лет назад его коллекцию, в которой числятся дорогостоящие эксклюзивные модели, пополнил новенький байк родом из России.

В Калифорнии русский мотоцикл Урал "Турист" с коляской выглядит уж если не эксклюзивом, то экзотикой точно. Обычно Брэд Питт гоняет на своих байках в одиночестве. Но однажды папарацци сфотографировали актера, рассекающего на "Урале" в компании своего приемного сына Пакса. Актер явно получает удовольствие от новой "игрушки": на фото видно, как актер восседает на байке с весьма довольным видом.

Напомним, Ирбитский мотоциклетный завод - единственный в России завод, который производит машины тяжелого класса. Расположен в Свердловской области и основан в 1941 году. Во время Великой Отечественной войны завод поставил на фронт почти 10 тысяч мотоциклов М-72.

В 2013 году шла проработка вопроса, о выходе Ирбитского мотоциклетного завода на рынок Китая. В планах было открытие нескольких дилерских центров "Урала" в крупнейших городах КНР. Было подписано соглашение с компанией Yiqi Motorcycles Trading Co., в соответствии с которым эта компания станет эксклюзивным дистрибьютором российских мотоциклов марки "Урал". Продажи начались в апреле 2014 года. В том же году должна была открыться дилерская сеть в Таиланде. Первые поставки начались в 2015 году.

На основе коллекции завода создан Ирбитский государственный музей мотоциклов, который насчитывает более 120-ти транспортных единиц. Это не только мотоциклы тяжелого класса, но и автомобили, вездеходы производства ИМЗ; дополняют техническое собрание музея 48 двигателей внутреннего сгорания. Музейная коллекция мотоциклов уникальна — она отражает основные тенденции развития отечественного и мирового мотоциклостроения, представленного моделями ведущих мотоциклетных фирм Англии, Германии, Италии, США, Японии.

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