Психологи раскрыли секрет успешной сдачи экзаменов

Студенты гораздо лучше готовятся к экзаменам и сдают их, если не просто читают учебники или лекции, а рассказывают прочитанное соседу по комнате в общежитии или родителям дома.

Как пишут американские ученые в статье, опубликованной в журнале Learning and Memory, даже через неделю после экзамена память у студентов, занимавшихся подобным образом, все равно оставалась отличной.

Мелани Секерис из Бейлоровского университета и ее коллеги пришли к такому выводу, наблюдая за успехами группы добровольцев — студентов, которых ученые просили просмотреть серию коротких клипов, вырезанных из известных фильмов. У каждого участника эксперимента был собственный набор роликов, что исключало возможность "списывания".

Через полтора часа исследователи проводили "экзамен", спрашивая, какие фильмы посмотрели молодые люди и какие жесты актеров, детали сюжета, интерьера и прочие элементы они успели запомнить. Часть студентов сдавала экзамен сразу, без подготовки, а другие добровольцы сначала тренировались, рассказывая друг другу, что им удалось запомнить.

По словам ученых, вторая группа лучше справилась с заданием. Кроме того, преимущество не исчезло и через несколько часов после экзамена и сохранялось на протяжении как минимум недели, что указывает на долговременный характер подобной памяти.

Также более сильный положительный эффект возникал в том случае, когда ученые показывали короткие фрагменты из видеороликов непосредственно перед экзаменом. В таких случаях студенты неожиданно для себя вспоминали множество мелких деталей.

"Когда у нас появляется зацепка, память словно возвращается к нам. Похоже, мы не навсегда забываем детали того, что пережили. Это открытие говорит о том, что человеческая память не столь плоха, как мы думаем", — считают психологи.

Напомним, ранее специалисты Лаборатории Касперского провели исследование, по которому сделали вывод, что людям вместо того, чтобы запомнить какую-либо информацию естественным путем, проще сохранить ее на цифровых устройствах и даже не пытаться воспользоваться для этого возможностями своей памяти.

Люди больше думают о том, как найти интересующую информацию в какой-нибудь поисковой системе, а не зафиксировать в своем мозге, что приводит к "цифровой амнезии".

Компания провела опрос шести тысяч человек по всему миру, чей возраст начинался от 16 лет. Выяснилось, что 30% опрошенных набирает вопросы в Google на автомате, даже не пытаясь придумать ответ самостоятельно.

Из них 25%, получив интересующую информацию, сразу же забывают формулировку вопроса для поисковика. Еще 36% участников опроса заявили, что перед тем, как обратиться к строке поиска, пытаются придумать ответ на вопрос сами, но в итоге не справляются и обращаются к нему.

Исследователи отметили, что среди респондентов от 45 лет число тех, кто сразу забывает, что искал в Google, чуть больше — 27 процентов. А еще 12% заявили, что они не видят смысла в попытке запомнить информацию и внимательно относиться к запрашиваемым сведениям, учитывая, что она сохранится в кэше Google.

"Наш мозг быстрее работает за счет укрепления памяти, которую мы тренируем каждый раз, когда сами пытаемся найти ответ на что-то, заставляя его воспроизводить полученную ранее информацию",- отмечает доктор психологии из Университета Бирмингема Мария Вимбер. Она заключила, что подобный подход к анализу информации, получаемой с помощью поисковиков, ослабляет свойства людской памяти и, соответственно, работу мозга.

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