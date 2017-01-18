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Ученые: Смайлики могут рассказать о вас все

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Британские социологи предлагают изучать смайлики, эмодзи, мемы и прочие средства "невербальной коммуникации" в Сети, чтобы научиться определять черты характера авторов сообщений и вычислять их личности.

Ученые: Смайлики могут рассказать о вас все

"Особенности того, как мы жестикулируем в реальном мире, часто связаны с особенностями нашего характера, и смайлы, как мы считаем, работают схожим образом, о чем говорят различия в том, как и почему мы их используем", — пишет Линда Кай из британского университета Эдж-Хилл в статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Плюсом для ученых является то, что в интернете, в отличие от реальной жизни, все разговоры и диалоги записываются. Благодаря этому, при содействии владельцев соцсетей и поисковых систем, социологи могут получить доступ к практически неисчерпаемому массиву данных о поведении людей.

Большинство психологов не считает эмодзи и смайлы полноценными аналогами эмоций и жестов. По словам Линды Кай, это глубоко ошибочное мнение, которое уже было опровергнуты исследованиями. Так, наблюдения за активностью мозга во время использования смайлов в сети и жестов в реальном мире показали, что в голове человека активны одни и те же области при употреблении этих символов и жестикуляции руками или лицом.

По мнению исследователей, многие черты личности, к примеру умение соглашаться с окружающими, очень хорошо отражается в манере использования смайлов и эмодзи. "С другой стороны, люди часто судят о других по тому, как они используют эмодзи, и эти суждения не всегда бывают истинными. Нам нужно понимать, как эти суждения могут отличаться в разных контекстах и для разных людей, к примеру в семье или на работе", — рассказала Кай.

Интенсивность и распространенность онлайн-коммуникаций будет только расти, поэтому ученые предлагают начать серьезно исследовать "смайл-культуру" для того, чтобы понимать, как люди выражают свои эмоции и как эту информацию можно использовать для идентификации личности, поиска психических проблем и других целей. По мнению социологов, необходимо создать новую научную дисциплину — киберпсихологию.

Напомним, ранее специалисты американского фонда The Global Language Monitor (GLM), занимающиеся изучением языка сайтов, блогов и соцсетей, выяснили, что самым популярным символом в интернете стал смайлик, изображающий сердце.

Кроме того, исследователи отметили, что пользователи все чаще для выражения своих мыслей стали использовать цветные анимированные картинки — эмодзи, которыми нередко заменяют слова. Современные компьютеры и гаджеты понимают 722 эмодзи, а в начале нового года это число увеличится еще на 250 картинок.

"Сейчас английский язык проходит самую масштабную трансформацию за свою почти одна тысяча четырехсотлетнюю историю, количество употребляемых символов растет с потрясающей скоростью", — отметил президент The Global Language Monitor Пол Пэйак.

Ранее историк из голландского университета Лейдена Эрик Кваккель заявил, что смайлики придумали в средние века монахи, переписывавшие в монастырях рукописи. Они рисовали улыбающиеся рожицы для того, что развеять скуку.

Смайлики, по мнению Эрика Кваккеля, были двух видов. Во-первых, с их помощью монахи боролись со скукой, а во-вторых, они служили чем-то вроде упражнения для пробы пера. Они не случайно нередко сопровождались фразами типа: "Probatiopennae" ("Я испытываю перо").

Смайлики выполняли и еще одну функцию - служили чем-то вроде подписи, фирменного знака писца. Дело в том, что над копированием рукописей в старину нередко работали несколько человек. Каждый из них хотел как-то выделить свою часть работы. В таких случаях смайлики выполняли разграничительную функцию.

К выводу о богатой многовековой истории смайликов нидерландский историк пришел, изучая средневековые рукописи, на полях которых он часто встречал улыбающиеся физиономии. Поскольку бумага и пергамент в те времена стоили очень дорого, объясняет Times, им не оставалось ничего иного, как развлекаться на полях книг, там, где их заметят только самые внимательные читатели. 

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