Впервые с 2014 года, когда в Бельгии была официально разрешена эвтаназия, этой процедуре был подвергнут ребенок. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.
"Федеральный комитет по контролю и надзору за практикой эвтаназии получил первую в истории декларацию лечащего врача об осуществлении эвтаназии ребенка", — сообщил телеканал. О самом пациенте нет никакой информации — врачебная тайна.
Как пояснила председатель Бельгийской ассоциации за право достойной смерти Жаклин Эрманс,, "ранее уже были случаи подачи прошений об эвтаназии несовершеннолетних, однако они не удовлетворялись".
Отмечается, что в Бельгии письменное прошение об эвтаназии может подать смертельно больной человек, испытывающий непереносимые физические или душевные страдания. В случае, если тяжелое состояние пациента подтверждено врачами, принимается решение о применении данной процедуры.
Если речь идет об эвтаназии ребенка или человека, не отдающего себе отчета в своих действиях, прошение на тех же условиях могут подать его опекуны. Сам ребенок также может взять на себя инициативу и попросить об эвтаназии с согласия родителей.
Французское издание Le Monde прокомментировало этот случай так: "К счастью, детей, в отношении которых рассматривается вариант эвтаназии, очень мало. Но это не значит, что мы должны лишать их права на достойную смерть".
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