В Польше обнаружили захоронение вампиров

На западе Польши в районе деревни Гужицы археологи нашли останки трёх вампиров. Судя по изуродованным скелетам, люди боялись, что покойники могут восстать из могилы.

По словам сотрудника музея крепости Костшин, который расположен в 10 км от места погребения, захоронения датируются XIII-XIV веками. "Они были найдены возле бывшей резиденции епископа. Когда-то недалеко от могил стоял готический собор", — рассказал Кшиштоф Соча International Business Times.

По словам ученых, найденные останки принадлежат женщине и двум мужчинам. После смерти их тела были обезглавлены, а позвоночники проколоты в нескольких местах, как если бы кто-то пытался прибить их к земле.

Как полагают археологи, женщина при жизни страдала искривлением позвоночника. Её горбатость пугала односельчан, чтобы несчастная не восстала из мертвых, её похоронили лицом вниз, сломав колени. Один из мужчин был обезглавлен и расчленён. Голова третьего человека была зажата между двумя камнями, этот метод использовали при подозрении в вампиризме.

Эти три могилы на краю кладбища в Гужице расположены по-другому, чем остальные, где умершие похоронены упорядоченно, выстроены с востока на запад. По словам археологов, большинство тел похоронены с руками, аккуратно сложенными по бокам или скрещёнными на груди.

"Многие так называемые вампиры, похороненные в Средние века, были на самом деле жертвами холеры. Считалось, что первый умерший от вспышки инфекции скорее может вернуться из мёртвых в качестве вампира", — рассказал археолог Лесли Грегоричка из Университета Южной Алабамы.

Напомним, в 2014 году в городке Камень-Поморский на северо-западе Польши в ходе археологических раскопок была также найдена могила человека, которого при жизни считали вампиром. Захоронение относится к XVI-XVII веку: тело умершего было проткнуто копьем, а в рот ему засунули кусок кирпича, сломав передние зубы.

Отмечается, что такое средство от вампиров широко практиковалось во всей Европе. Как рассказал местный археолог Славомир Гурка, при захоронении подозрительных покойников их не только прокалывали колом, но и могли засыпать маком, подрезать им сухожилия или заматывать в рыболовную сеть, чтобы после смерти вампир не мог вредить местным жителям.

В 2012 году во время раскопок, проводимых на территории монастыря в болгарском городе Созополь, археологи также нашли два необычных захоронения: грудные клетки двух скелетов были пробиты кусками железа, а резцы спилены. По словам ученых, находка демонстрирует, как в Средние века на Балканах боролись с вампирами, отмечают "Вести.Ru".

"Это языческое поверье было широко распространено в Болгарии в XII-XIV веках, народ очень суеверен, - говорит директор Национального исторического музея Божидар Димитров. - Нам известно уже более сотни подобных захоронений".

Как правило, обнаруживаемые останки предполагаемых вампиров принадлежали представителям средневековой аристократии. Вероятно, народ отрицательно воспринимал поступки этих людей и верил, что после смерти они могут стать монстрами.

Суеверные опасались, что мертвецы станут бродить по ночам и пить кровь живых. Чтобы предотвратить это, сердце усопших протыкалось деревянной или железной палкой в день похорон, а гроб заколачивали гвоздями.

"В тысячелетних могилах находили скелеты заколотых, связанных, похороненных лицом вниз или вовсе обезглавленных людей. "Палачи" делали все, чтобы предотвратить выход трупов из могил", - рассказывает историк Марк Коллинз Дженкинс.

Кстати, по соседству с Болгарией находится родина самого знаменитого вампира Дракулы - Румыния. Именно здесь жил и правил Влад Цепеш (Колосажатель), который послужил прототипом Дракулы, персонажа романа Брэма Стокера.

Согласно поверьям, вампиром могли стать самоубийцы, умершие от эпидемий, неотпетые, умершие без исповеди, зачатые в пост или родившиеся "в сорочке". Также существовало поверье, что если в семье родится пять мальчиков подряд, то последний станет вампиром.

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