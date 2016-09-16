Экс-сотрудница Минобороны Евгения Васильева посетила лекцию "Искупление вины в рамках философии Аристотеля".
Как видно на записи камеры телефона одного из студентов, Васильева очень внимательно слушает лекцию об ответственности, отношение к которой сформулировал древнегреческий философ Аристотель.
"Ответственность — это одно из проявлений свободы. Любой человек вправе принимать решения и совершать действия согласно своим мнениям и предпочтениям, но он должен отвечать за их последствия и не может перекладывать вину за негативные результаты своих решений и действий на других, — цитирует лектора Лайф. — По Аристотелю, человек властен совершать как прекрасные, так и постыдные поступки, и от него зависит, какие поступки он совершает. И в соответствии с этим ему оказывают почести или его наказывают по суду".
Когда речь зашла о судах, пусть даже двухтысячелетней давности, лекция целиком завладела вниманием Васильевой. В аудитории было не найти более внимательной студентки.
Напомним, Суд оправдал экс-чиновницу Министерства обороны России Евгению Васильеву в хищении акций "31 ГПИСС" на 2 милларда рублей. Одновременно суд признал, что Васильева виновна в мошенничестве и отмывании денег.
Как ранее сообщал Лайф, Евгения Васильева поступила в МГУ и теперь её можно увидеть в магистратуре на курсах "Изящные искусства".
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