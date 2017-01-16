"50 лучших поцелуев": составлен рейтинг главных любовных сцен в кино

Поцелуй Джека и Рози, персонажей Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, на носу обреченного судна в "Титанике" 1997 года в очередной раз был признан лучшим за всю историю кинематографа.

Как сообщает Daily Mail, "оскароносный" фильм обошел в гонке за победу нежное поедание спагетти в анимационном хите The Walt Disney "Леди и Бродяга" (второе место), и прощание Сэма и Молли (Деми Мур и Патрика Суэйзи) в "Привидении" (третье место).

Хан Соло и принцесса Лея (Харрисон Форд и Кэрри Фишер), проявившие чувства в Эпизоде V звездной саги, фильме "Империя наносит ответный удар" также оказались в лидерах рейтинга, составленного на основе опроса компании TLC, проведенного среди 2 тысяч взрослых жителей Великобритании.

Туда также попали Ричард Гир и Джулия Робертс в "Красотке", картины "Завтрак у Тиффани", "Дневник Бриджет Джонс", "Грязные танцы" и "Гарри Поттер".

Отметим, согласно рейтингу британского журнала Radio Times, фильм Майкла Кертиса "Касабланка" (1942) стоит первым в списке картин, рекомендованных к обязательному просмотру. Всего в перечне значится 25 картин, снятых между 1919 и 2000 годами, которые можно уже назвать "киноклассикой". Список составлен редактором издания Эндрю Коллинсом.

Среди фильмов, которые журнал советуют посмотреть будущим синефилам, на втором месте стоит классическая немая картина "Кабинет доктора Калигари" (The Cabinet of Dr Caligari, 1919) Роберта Вине, на третьем — "Бегущий по лезвию бритвы" Ридли Скотта (Blade Runner, 1982).

Также в списке оказались знаменитый сюрреалистический фильм Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали "Андалузский пес" (1928) и голливудский блокбастер Майкла Бея "Армагеддон" (1998), "Сладкая жизнь" итальянца Федерико Феллини (1960) и "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино (1994).

Ранее американский институт кинематографии назвал сотню лучших фильмов всех времен в десяти различных жанрах — от вестернов и мелодрам до комедий и мультфильмов. Среди этих картин есть настоящие легенды, такие как "Огни большого города" Чарли Чаплина, "Головокружение" Альфреда Хичкока, "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы.

Десять лучших фильмов в десяти жанрах

Анимация: "Белоснежка и семь гномов" (1938) Дэвида Хэнда и Перса Пирса

Романтическая комедия: "Огни большого города" (1931), Чарли Чаплина

Вестерн: "В поисках" (1956) Джона Форда

Спортивная драма: "Бешеный бык" (1980) Мартина Скорсезе

Триллер: "Головокружение" (1958) режиссер Альфреда Хичкока

Фэнтези: "Волшебник страны Оз" (1939) Виктора Флеминга и Кинга Видора

Фантастика: "Космическая одиссея: 2001" (1968) Стэнли Кубрика

Гангстерская драма: "Крестный отец" (1972) Фрэнсиса Форда Копполы

Судебная драма: "Убить пересмешника" (1963) Роберта Маллигана

Эпопея: "Лоуренс Аравийский" (1962) Дэвида Лина

В золотую сотню лучших фильмов всех времен вошли четыре картины Альфреда Хичкока и по три ленты Стивена Спилберга и Стэнли Кубрика.

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